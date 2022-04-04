"Мразота виїхала, але замінувала все довкруг": дороги на Чернігівщині ще дуже небезпечні

На Чернігівщині тривають роботи з розмінування доріг, місцевим жителям потрібно поки утриматися від поїздок територією області.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус

Пряма мова: "У нас багато роботи і дуже багато замінованих доріг, дуже багато розбитих комунікацій по області, багато зірваних мостів. Зараз Служба автодоріг, військові, адміністрація займається забезпеченням, організацією маршрутів по території всієї області для того, щоб ми якомога швидше відновили нормальний трафік і змогли доїхати до будь-якого куточка Чернігівської області.

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Звернення до всіх мешканців області, особливо там, де стояли російські танки, москальська мразота виїхала, але вони позаміновували все навкруги... Тому у мене велике прохання - маємо терпіння і чекаємо поки Збройні сили, інженери і сапери ЗСУ проведуть розмінування. Це дуже важливо, адже ми маємо уникнути нових жертв".

Нагадаємо: Після озвучення офіційним Києвом пропозиції щодо договору про нову систему гарантій безпеки для України, Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках.

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