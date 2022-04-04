Зеленський про зустріч із Путіним: Чим довше РФ затягує, тим гірше для неї

Президент Володимир Зеленський заявляє, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.

Джерело: Зеленський під час поїздки до Бучі Київської області, відео якої публікує Офіс президента

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Пряма мова: "Чим довше Російська Федерація затягуватиме процес зустрічі, тим гірше і для них, і в принципі для цієї війни.

Тому що з кожним днем, коли заходять наші війська та деокупують ті чи інші території – ви бачите, що відбувається. Дуже складно розмовляти, коли бачиш, що вони тут наробили.

Щодня там знаходять людей у бочках, у льохах, задушених та просто замучених. Тому я вважаю, що їм (росіянам – ред.) потрібно, якщо є чим думати, то думати швидше".

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