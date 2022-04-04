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Зеленський про зустріч із Путіним: Чим довше РФ затягує, тим гірше для неї

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 16:20
Зеленський про зустріч із Путіним: Чим довше РФ затягує, тим гірше для неї
Зеленський у Бучі 4 квітня, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.

Джерело: Зеленський під час поїздки до Бучі Київської області, відео якої публікує Офіс президента

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Пряма мова: "Чим довше Російська Федерація затягуватиме процес зустрічі, тим гірше і для них, і в принципі для цієї війни.

Тому що з кожним днем, коли заходять наші війська та деокупують ті чи інші території – ви бачите, що відбувається. Дуже складно розмовляти, коли бачиш, що вони тут наробили.

Щодня там знаходять людей у бочках, у льохах, задушених та просто замучених. Тому я вважаю, що їм (росіянам – ред.) потрібно, якщо є чим думати, то думати швидше".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Після звільнення Бучі на Київщині стала відкриватися правда про звірства окупантів. Зокрема, у братських могилах в місті знайшли майже 300 тіл людей, по вулицях лежали десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців – цих жертв оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. 
  • Міноборони РФ не визнає звірств своїх військових у Бучі та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий мешканець не постраждав від насильницьких дій.
  • Вранці 4 квітня ритуальна служба повідомила, що у звільненій від окупантів Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних. 

Теми: ЗеленськийПутінпереговориБуча
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