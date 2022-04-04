Зеленський про зустріч із Путіним: Чим довше РФ затягує, тим гірше для неї
Понеділок, 4 квітня 2022, 16:20
Президент Володимир Зеленський заявляє, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
Джерело: Зеленський під час поїздки до Бучі Київської області, відео якої публікує Офіс президента
Пряма мова: "Чим довше Російська Федерація затягуватиме процес зустрічі, тим гірше і для них, і в принципі для цієї війни.
Тому що з кожним днем, коли заходять наші війська та деокупують ті чи інші території – ви бачите, що відбувається. Дуже складно розмовляти, коли бачиш, що вони тут наробили.
Щодня там знаходять людей у бочках, у льохах, задушених та просто замучених. Тому я вважаю, що їм (росіянам – ред.) потрібно, якщо є чим думати, то думати швидше".
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