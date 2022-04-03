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Безмежний цинізм: Росія не визнає жодного вбивства цивільних у Бучі

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 18:15
Безмежний цинізм: Росія не визнає жодного вбивства цивільних у Бучі
Ситуація в Бучі, фото з Telegram Михайла Подоляка

Міноборони РФ не визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий мешканець не постраждав від насильницьких дій.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "За час перебування Бучі під контролем російських ЗС жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій, заявили в Міноборони РФ".

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Деталі: В оборонному відомстві країни-агресора назвали "провокацією" опубліковані в Україні фотографії та відеоматеріали, що свідчать про злочини російських військових у Бучі.

Там запевняють, що всі підрозділи ЗС РФ повністю вийшли з Бучі 30 березня, а свідчення їхніх злочинів нібито з'явилися лише на 4-й день після цього, коли до міста прибули співробітники СБУ та представники українського ТБ.

Що передувало: 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

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Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російській військові навмисно вбивали цивільних людей у Бучі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав фотодокази звірств російських окупантів на Київщині та жорстко висловився на адресу європейських партнерів, які не наважуються на рішучу протидію РФ.

Через звірства росіян у Бучі президент Володимир Зеленський дорікнув НАТО за зволікання з запрошенням України до Альянсу і жорстко звернувся до російських матерів.

Теми: БучаРосіявійна
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