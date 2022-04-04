Відвідавши Бучу, Зеленський відреагував на заяву Меркель про відмову Україні в НАТО
Президент Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами на вулицях звільненої Бучі, сказав, що колишня німецька канцлерка Анґела Меркель зрозуміла суть його запрошення подивитись на жертв російської окупації.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Пряма мова Зеленського: "Я думаю, що вона мій сигнал чудово почула. І не лише вона – я звертався до лідерів Європи, і пана Саркозі, які, як відомо, ухвалювали важливі рішення.
Вони – скажімо так – були під впливом Російської Федерації, та кількох інших лідерів. Але насамперед під РФ та внутрішнім істеблішментом, коли вони приймали рішення щодо України.
Вся ця історія, інсинуації про "відкриті двері в НАТО" (для України – ред.) – ми знаємо, що більшість європейських держав-членів НАТО підтримували Україну як (можливого – ред.) члена Альянсу – тоді ще у Бухаресті (2008 року – ред.)
І чудово знаємо, хто ті лідери, і я вважаю, що Ангела серед тих лідерів, лідерів провідних країн, від яких залежало рішення, чи бути Україні членом НАТО. Я вважаю, те, що відбувається – це (були – ред.) ігри в піддавки з РФ, дати можливість їм зміцнитися та відчути, що вони, власне, впливають на Європейський Союз".
Деталі: Зеленський ще раз повторив своє запрошення для колишніх і нинішніх лідерів Європи приїхати на місце до Бучі та інших міст Київської області, щоб переконатися в наслідках політики поступок РФ.
Довідково: 2-4 квітня 2008 року в столиці Румунії Бухаресті пройшов саміт лідерів країн-членів НАТО, на який запросили президентів України Віктора Ющенка та Грузії Михеіла Саакашвілі, а також російського президента Володимира Путіна.
Україна й Грузія сподівались, що на саміті ухвалять рішення про надання Плану дій щодо членства в НАТО. Але після перемовин Путіна з деякими лідерами країн НАТО, в тому числі німецькою канцлеркою Меркель, країни-члени ухвалили резолюцію з формулюванням, що Україна і Грузія можуть сподіватися в осяжному майбутньому стати членами Альянсу Північноатлантичного договору.
За словами дипломатів та членів делегацій, на відтермінуванні ПДЧ для України та Грузії наполягала сама Меркель.
Меркель та Саркозі загалом підтримували партнерські відносини з лідерами РФ під час своїх каденцій.
Меркель обіймала посаду канцлера ФРН з 2005 по 2021 рік, Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 роки. Саркозі французький суд визнав винним у скоєнні корупційного злочину, і, відповідно до вироку, він відбуває свій строк покарання удома.
Передісторія:
- У вечірньому зверненні 3 квітня, після розголосу в медіа фактів знущань, ґвалтувань, тортур і вбивства беззбройних українців з боку російських окупантів на Київщині, Зеленський запросив Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу й околиці, аби на власні очі пересвідчитися в наслідках політики поступок та умиротворення Путіна й Росії.
- 4 квітня представник колишньої канцлерки ФРН оприлюднив заяву від її імені, в якій сказано, що Меркель не цурається свого рішення на саміті НАТО в Бухаресті та наполягає на тому, що відтермінувати процес входження України до Альянсу, було правильним.
- Президент приїхав 4 квітня особисто до Бучі, аби побачити на власні очі наслідки злочинів російських окупантів проти цивільного населення.