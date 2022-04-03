Зеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним

Президент України Володимир Зеленський запросив колишню канцлерку Німеччини Анґелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до Бучі, звільненої від російських окупантів, аби побачити наслідки співпраці Європи з Путіним.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 3 квітня

Пряма мова Зеленського: "Потрібні ще висновки. Не тільки про Росію. Але й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю.

Сьогодні чотирнадцята річниця саміту НАТО в Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну з "сірої зони" на Сході Європи, із "сірої зони" між НАТО і Росією, "сірої зони", про яку в Москві думають, що їм тут усе дозволено. навіть найстрашніші воєнні злочини.

За оптимістичними дипломатичними формулюваннями, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була захована відмова приймати Україну в Альянс. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією. Вони думали, що, відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію, зможуть переконати її поважати Україну й нормально жити поруч з нами.

За 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і 8 років війни на Донбасі. А тепер боремося за життя в найстрашнішій війні в Європі за увесь час після Другої світової війни.

Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачите на власні очі закатованих українців і українок.

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Хочу, щоби мене зрозуміли правильно: ми не звинувачуємо Захід, ми не звинувачуємо нікого, окрім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддав їм наказ.

Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова, до такого Маріуполя. У нас немає нерішучості.

14 років тому керівник Росії в Бухаресті сказав західним лідерам, що немає такої країни, як Україна. А ми доводимо, що є така країна. Була й буде".

Деталі: Зеленський пообіцяв, що українська влада надасть детальні звіти про воєнні злочини усім закордонним партнерам та вимагатиме від Заходу запровадження ще більш суворих санкцій проти Росії.

За словами президента, у вівторок 5 квітня воєнні злочини, скоєні російськими окупантами в передмістях Києва, будуть предметом розгляду на засіданні Ради безпеки ООН.

Окрім того, Зеленський анонсував спеціальний юридичний механізм щодо координації правоохоронців у розслідуванні воєнних злочинів російських окупантів і притягнення їх до відповідальності.

Своє традиційне звернення ввечері президент розпочав без привітання з огляду на трагічні звістки зі звільнених міст і містечок Київщини.

Довідково: 2-4 квітня 2008 року в столиці Румунії Бухаресті пройшов саміт лідерів країн-членів НАТО, на який запросили президентів України Віктора Ющенка та Грузії Михеіла Саакашвілі, а також російського президента Володимира Путіна.

Україна й Грузія сподівались, що на саміті ухвалять рішення про надання Плану дій щодо членства в НАТО. Але після перемовин Путіна з деякими лідерами країн НАТО, в тому числі німецькою канцлеркою Меркель, країни-члени ухвалили резолюцію з формулюванням, що Україна і Грузія можуть сподіватися в осяжному майбутньому стати членами Альянсу Північноатлантичного договору.

За словами дипломатів та членів делегацій, на відтермінуванні ПДЧ для України та Грузії наполягала сама Меркель.

Меркель та Саркозі загалом підтримували партнерські відносини з лідерами РФ під час своїх каденцій.

Меркель обіймала посаду канцлера ФРН з 2005 по 2021 рік, Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 роки. Саркозі французький суд визнав винним у скоєнні корупційного злочину, і, відповідно до вироку, він відбуває свій строк покарання удома.

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