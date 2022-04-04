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Андрій Шевченко прихистить дві-три українські родини у своєму будинку в Лондоні

Денис КарловськийПонеділок, 4 квітня 2022, 19:06
Андрій Шевченко прихистить дві-три українські родини у своєму будинку в Лондоні
Андрій Шевченко на мітингу за Україну в Лондоні. фото: instagram-сторінка футболіста

Всесвітньо відомий український футболіст Андрій Шевченко в рамках програми британського уряду Homes for Ukraine прийме дві українські родини у своєму домі в Лондоні.

Джерело: інтерв’ю Шевченка для "Української правди"

Пряма мова Шевченка: "Так, я подав документи, що на даний момент готовий прийняти у себе дві родини, тому що маю дві гостьові кімнати і за площею я можу це зробити. 

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Я подаю документи, вони розглядають мої можливості й будуть визначатися, які сім'ї мені відправляти".

Деталі: Футболіст додав, що завтра чи післязавтра подасть документи про готовність прийняти ще одну родину українців у себе вдома.

Він пояснив, що бюрократичний процес у Великій Британії займає трохи більше часу, ніж в країнах Європейського Союзу.

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Довідково: Homes for Ukraine – це урядова програма, за якою мешканці Сполученого Королівства повідомляють міграційну службу про готовність розмістити у своєму нерухомому майні (власний дім, житло для оренди, літній будиночок тощо) українських біженців. Британців, які готові надати свою нерухомість, називаються "спонсорами".

Уряд погоджує лише тих спонсорів, у яких є вдосталь площі та умов для проживання. Українським біженцям потрібно зареєструватися разом із спонсором через сайт Міністерства внутрішніх справ Великої Британії та отримати спеціальну візу для в’їзду в одному з візових центрів у європейській країні.

За даними видання The Times, станом на 4 квітня, 5200 українців, які вже отримали візу в межах цієї програми, лише 500 зуміли поки що доїхати до Британії.

Передісторія: 

  • За першу добу 100 тисяч британців та організацій подали свої дані з готовністю прийняти українських біженців.
  • Раніше до цієї програми долучився міністр транспорту Британії Ґрант Шаппс.
  • Шевченко на початку березня підтримав світових спортсменів, які звертаються до пересічних росіян і закликають їх одуматися та зупинити війну.

Теми: Шевченко-футболістВелика Британіябіженціфутбол
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