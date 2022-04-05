Росіяни запустили нову-стару пропаганду про масові вбивства в Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни будуть покарані за масові вбивства в Україні, незважаючи на свою брехню і пропаганду.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Впевнений, що ви знаєте про нову-стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових. Чому нову-стару? – все просто, бо вони таку тактику застосовували, коли окупанти збили малазійський боїнг над Донбасом.

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Вони звинувачували Україну, навіть придумали різні конспірології, нібито пояснення дійшли і до того, що стверджували, ніби трупи підкинули на борт літака, як він упав.

Зараз вони роблять приблизно те саме, так само брешуть, намагаються спотворювати факти, але, як і тоді, в них нічого не вийде – вони не зможуть обманути весь світ.

Прийде час, коли кожен росіянин дізнається правду про те, хто з їхніх співгромадян вбивав, хто – наказував, хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо і зробимо глобально відомим.

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Зараз 2022 рік, і в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягнув до відповідальності нацистів після ІІ Світової війни.

Маємо усвідомлювати і те, що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів на іншій території нашої держави, куди вони зайшли.

Вони вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей у Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтерв’ю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, нібито їх убив хтось інший.

Імовірно, тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів – вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це ймовірно можливо".

Що передувало: Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті виявили братські могили, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

На головному прокремлівському пропагандистському сайті "РИА Новости" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

Зеленський заявляв, що стаття на сайті РИА Новости, в якій обґрунтовується геноцид українців, буде одним з доказів для майбутнього трибуналу.