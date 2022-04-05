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Зеленський запропонував Радбезу ООН обговорити в Києві після війни реформу світового устрою

Денис КарловськийВівторок, 5 квітня 2022, 20:48
Зеленський запропонував Радбезу ООН обговорити в Києві після війни реформу світового устрою
Виступ Зеленського в штаб-квартирі ООН у Нью-йорку 5 квітня. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський, виступаючи в Раді безпеки ООН, запропонував провести міжнародну конференцію в Києві щодо реформування міжнародного права та міжнародного устрою. 

Джерело: онлайн-виступ Зеленського в Раді безпеки ООН

Пряма мова Зеленського: "Але головне, що сьогодні саме час трансформувати систему, стрижнем якої є ООН. Щоб це зробити, пропонуємо скликати глобальну конференцію. І ми просимо зробити це вже у мирному Києві – для того, щоб визначитись.

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Як будемо реформувати світову систему безпеки. Як будемо реально гарантувати непорушність загальновизнаних кордонів і цілісність держав. Як будемо утверджувати верховенство міжнародного права.

Зараз цілком очевидно, що цілі, які закладались в Сан-Франциско в 1945 році при створенні глобальної безпекової міжнародної організації, – не достягнуті. І досягнути їх без реформ – неможливо.

А отже, ми повинні зробити все, що від нас з вами залежить, щоб передати наступним поколінням дієву ООН з можливістю превентивно реагувати на безпекові виклики, а отже і гарантувати мир.

ВІДЕО ДНЯ

Запобігати агресії і примушувати агресорів до миру. Мати рішучість і змогу карати, якщо принципи миру порушуються.

Виключень, привілеїв бути більше не може. Всі мають бути рівними. Усі учасники міжнародних відносин. Незалежно від економічної сили, географічної площі та індивідуальних амбіцій".

Деталі: Зеленський також пригадав, як українські військові, попри значну небезпеку, евакуювали близько 1000 громадян різних держав із Кабула в серпні 2021 року. Він наголосив, що українці прийшли на допомогу й врятували від небезпеки людей різних національностей та різної віри.

Але в часи, коли Україна потребує відповідної допомоги, ООН не зуміла зупинити злочинну агресію РФ.

Передісторія: 

  • У цій же промові Зеленський попередив, що ООН доведеться саморозпуститися і погодитися з тим, що у світі діє "право сильного", якщо організація або не зупинить російську агресію та не виключить РФ зі складу постійних членів Радбезу ООН, або не знайде інший альтернативний шлях реформування світового устрою.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше присоромив Радбез ООН, що він досі дозволяє Росії перебувати в складі цього органу та здійснювати право вето.
  • В ООН раніше створили міжнародну комісію для розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Теми: ООНміжнародна спільнотаЗеленськийвійна
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