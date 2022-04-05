Зеленський запропонував Радбезу ООН обговорити в Києві після війни реформу світового устрою

Президент Володимир Зеленський, виступаючи в Раді безпеки ООН, запропонував провести міжнародну конференцію в Києві щодо реформування міжнародного права та міжнародного устрою.

Джерело: онлайн-виступ Зеленського в Раді безпеки ООН

Пряма мова Зеленського: "Але головне, що сьогодні саме час трансформувати систему, стрижнем якої є ООН. Щоб це зробити, пропонуємо скликати глобальну конференцію. І ми просимо зробити це вже у мирному Києві – для того, щоб визначитись.

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Як будемо реформувати світову систему безпеки. Як будемо реально гарантувати непорушність загальновизнаних кордонів і цілісність держав. Як будемо утверджувати верховенство міжнародного права.

Зараз цілком очевидно, що цілі, які закладались в Сан-Франциско в 1945 році при створенні глобальної безпекової міжнародної організації, – не достягнуті. І досягнути їх без реформ – неможливо.

А отже, ми повинні зробити все, що від нас з вами залежить, щоб передати наступним поколінням дієву ООН з можливістю превентивно реагувати на безпекові виклики, а отже і гарантувати мир.

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Запобігати агресії і примушувати агресорів до миру. Мати рішучість і змогу карати, якщо принципи миру порушуються.

Виключень, привілеїв бути більше не може. Всі мають бути рівними. Усі учасники міжнародних відносин. Незалежно від економічної сили, географічної площі та індивідуальних амбіцій".

Деталі: Зеленський також пригадав, як українські військові, попри значну небезпеку, евакуювали близько 1000 громадян різних держав із Кабула в серпні 2021 року. Він наголосив, що українці прийшли на допомогу й врятували від небезпеки людей різних національностей та різної віри.

Але в часи, коли Україна потребує відповідної допомоги, ООН не зуміла зупинити злочинну агресію РФ.

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