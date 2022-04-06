У Путіна знайшли "пояснення" відведенню військ із Київщини

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав відведення російських окупаційних військ із Київської області "жестом доброї волі".

Джерело: російське пропагандистське РІА "Новости"

Деталі: За словами Пєскова, такий крок необхідний для створення умов для переговорів.

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"Російська влада може ухвалити серйозні рішення під час переговорів, тому президент країни Володимир Путін наказав військам піти з регіону", - заявив прессекретар глави країни-агресора.

Передісторія:

Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.

Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

Українське віськове керівництво прогнозує, що Росія перекидатиме сили і сконцентрує наступ на східному та південному напрямках.