У Путіна знайшли "пояснення" відведенню військ із Київщини

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав відведення російських окупаційних військ із Київської області "жестом доброї волі".

Джерело: російське пропагандистське РІА "Новости"

Деталі: За словами Пєскова, такий крок необхідний для створення умов для переговорів.

"Російська влада може ухвалити серйозні рішення під час переговорів, тому президент країни Володимир Путін наказав військам піти з регіону", - заявив прессекретар глави країни-агресора.

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