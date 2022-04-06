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У Путіна знайшли "пояснення" відведенню військ із Київщини

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 12:10
Дмитро Пєсков. фото ТАСС

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав відведення російських окупаційних військ із Київської області "жестом доброї волі".

Джерело: російське пропагандистське РІА "Новости"

Деталі: За словами Пєскова, такий крок необхідний для створення умов для переговорів.

"Російська влада може ухвалити серйозні рішення під час переговорів, тому президент країни Володимир Путін наказав військам піти з регіону", - заявив прессекретар глави країни-агресора.

Передісторія:

  • Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. 
  • Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.
  • Українське віськове керівництво прогнозує, що Росія перекидатиме сили і сконцентрує наступ на східному та південному напрямках.

Теми: війнаРосія
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