У Путіна знайшли "пояснення" відведенню військ із Київщини
Середа, 6 квітня 2022, 12:10
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав відведення російських окупаційних військ із Київської області "жестом доброї волі".
Джерело: російське пропагандистське РІА "Новости"
Деталі: За словами Пєскова, такий крок необхідний для створення умов для переговорів.
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"Російська влада може ухвалити серйозні рішення під час переговорів, тому президент країни Володимир Путін наказав військам піти з регіону", - заявив прессекретар глави країни-агресора.
Передісторія:
- Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.
- Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.
- Українське віськове керівництво прогнозує, що Росія перекидатиме сили і сконцентрує наступ на східному та південному напрямках.
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