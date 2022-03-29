Деескалація біля Києва і Чернігова не означає припинення вогню – Мединський

Голова російської делегації Володимир Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

Джерело: російський пропагандистський канал RT з коментарем Мединського

Пряма мова Мединського: "Перший (крок – ред.) стосується поступової воєнної деескалації на двох напрямках – київському та чернігівському. Це не припинення вогню – це наше прагнення дійти до деескалації принаймні на цих напрямках.

Ми розуміємо, що в Києві перебувають люди, яким треба ухвалювати рішення, тому не хочемо наражати це місто на додатковий ризик".

Деталі: Мединський додав, що це варто розглядати як "перший крок у відповідь" на компромісні пропозиції української сторони. Водночас російська делегація нібито підготує певні письмові "коригування" на пропозиції українських перемовників.

Він сказав, що російський генштаб дасть додаткові роз’яснення щодо "деескалації" дій окупаційних військ РФ біля Києва та Чернігова.

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