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Деескалація біля Києва і Чернігова не означає припинення вогню – Мединський

Денис КарловськийВівторок, 29 березня 2022, 19:04
Фото ілюстративне: getty images

Голова російської делегації Володимир Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

Джерело: російський пропагандистський канал RT з коментарем Мединського

Пряма мова Мединського: "Перший (крок – ред.) стосується поступової воєнної деескалації на двох напрямках – київському та чернігівському. Це не припинення вогню – це наше прагнення дійти до деескалації принаймні на цих напрямках.

Ми розуміємо, що в Києві перебувають люди, яким треба ухвалювати рішення, тому не хочемо наражати це місто на додатковий ризик".

Деталі: Мединський додав, що це варто розглядати як "перший крок у відповідь" на компромісні пропозиції української сторони. Водночас російська делегація нібито підготує певні письмові "коригування" на пропозиції українських перемовників.

Він сказав, що російський генштаб дасть додаткові роз’яснення щодо "деескалації" дій окупаційних військ РФ біля Києва та Чернігова.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. 
  • Очевидці в районах Білорусі неподалік українського кордону помітили, що військова техніка росіян рухалася від прикордонних пунктів дислокації в тилові райони.
  • У коментарі американських журналістам представники розвідувальних відомств США підтвердили, що росіяни відводять частину своїх угруповань довкола Києва в бік Білорусі.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на результати перемовин України та Росії 29 березня тезою, що варто зважати на дії росіян, а не їхню публічну риторику.

Теми: РосіяКиївЧернігівпереговори
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