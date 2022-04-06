Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти почали спалювати загиблих у Маріуполі в мобільних крематоріях - міськрада

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 13:31
Окупанти почали спалювати загиблих у Маріуполі в мобільних крематоріях - міськрада

Російські мобільні крематорії в частково окупованому Маріуполі Донецької області спалюють тіла замордованих та вбитих мешканців міста.

Джерело: Маріупольська міськрада в Telegram

Дослівно: "Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі.

Реклама:

Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців.

Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити".

Деталі: За даними міськради, брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що до зачистки залучено спеціальні бригади терористів "ДНР".

ВІДЕО ДНЯ

Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів".

Передісторія:

  • Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють мирне населення, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. 
  • Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду. 
  • 31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 

Теми: Маріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: