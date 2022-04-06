ВВС порахували, що в офіційній статистиці втрат РФ кожен п’ятий – офіцер

Журналісти ВВС порахували, що кожен п’ятий вбитий в Україні окупант має офіцерське звання, відповідно до офіційної статистики бойових втрат окупаційних військ РФ в Україні.

Джерело: розслідування російської служби ВВС

Деталі: Станом на 25 березня російські військовики підтвердили загибель 1351 військовослужбовця на війні проти України. Водночас українська влада обраховує втрати росіян на рівні 18 700 військових.

Реклама:

Журналісти дослідили заяви місцевих ЗМІ, губернаторів та посадовців, у яких вказували ім’я та військове звання загиблого. Станом на 5 квітня, ВВС зуміло знайти таку інформацію щодо 1083 загиблих російських окупантів.

Із них 217 мають офіцерське звання – від молодшого лейтенанта до генерала.

Зокрема, російська сторона підтвердила загибель генерал-майора російських повітряно-десантних військ Андрія Суховецького. Хоча українські військовики мають дані про загибель сімох російських генералів.

ВІДЕО ДНЯ

Також журналісти знайшли офіційні підтвердження про загибель 10 полковників, 20 підполковників, 31 майора та 155 молодших офіцерів (від молодшого лейтенанта до капітана).

Кількість бойових втрат росіян за військовим званням. Зірочка жовтого кольору – підтверджена загибель генерал-майора ВДВ Андрія Суховецького, чорним - полковники Інфографіка: русская служба ввс

Експерти, з якими поспілкувались журналісти, пояснюють, що, насамперед, про загиблих офіцерів намагаються подбати в першу чергу, ніж про інших загиблих. Тому до евакуації тіл та похорон привертають більше уваги та зусиль.

Окрім того, російські офіцери забезпечують тактичне керівництво безпосередньо, зокрема виконання тих завдань, які в арміях країн-членів НАТО покладають на сержантів та капралів.

Через це в статистиці кожен п’ятий загиблий є офіцером, хоча на полі бою ситуація може відрізнятися.

Журналісти також зауважили, що найбільша кількість офіційно підтверджених втрат припадають на периферійні регіони РФ із депресивно соціально-економічною ситуацією.

Найбільша кількість припадає на Дагестан – 93 загиблих військових, де на їхню честь перейменовують вулиці та школи. Далі йде Бурятія (52 особи), Волгоградська область (48), Оренбурзька (41) і Північна Осетія (39).

Офіційно підтверджені втрати російської армії за регіонами РФ. Найтенішим кольором позначено втрати 93 осіб в одному регіоні (Дагестан) Інфографіка: русская служба ввс

За словами експертів, армія є основним працедавцем у цих регіонах. Переважно в біографії загиблих можна помітити повторювану тенденцію, коли людина була призвана до армії, потім повернулась до цивільного життя, але не здобула жодних успіхів і повернулась до армії на контрактну службу.

Окрім того, в офіційній статистиці втрат 15% загиблих є військовослужбовцями російських ПДВ (рос. ВДВ).

Також підтвердили про похорони громадян Росії, котрі також мали громадянство інших держав. У Киргизстані похоронили двох російських військових, які є уродженцями Киргизстану. Ще двох похоронили в Таджикистані, а одного загиблого похоронили в Південній Осетії, яка окупована російськими військами.

Читайте також: Російські генерали, які загинули в Україні: Суховєцький, Тушаєв, Герасимов, Колесніков, Мордвічев

Передісторія: