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Генштаб РФ висловився про втрати в Україні: цифри знову в 10 разів нижчі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 16:05

Генеральний штаб ЗС РФ 25 березня озвучив нові цифри про втрати Росії у війні проти України – знову в 10 разів менше, ніж насправді.

Джерело: перший заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудськой на брифінгу в Москві, цитує РИА "Новости"

Пряма мова: "На жаль, у ході спеціальної військової операції є втрати серед наших бойових товаришів. На сьогодні загинув 1351 військовослужбовець, 3825 отримали поранення".

Нагадаємо: За даними українського Генштабу, за місяць повномасштабної війни російські окупанти вже втратили близько 16 тисяч 100 військовослужбовців.

Що передувало: Російські окупаційні війська вперше визнали, що мають втрати на війні з Україною через тиждень після повномасштабного вторгнення. Зокрема, там повідомили, що 498 російські військові загинули, а 1597 росіян отримали поранення.

Водночас, українські оборонці наголошували, що за 6 днів війни росіяни втратили в Україні майже 6 тисяч людей та тисячі одиниць техніки.

Чому це важливо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю". 

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Теми: війнаРосія
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