Генштаб РФ висловився про втрати в Україні: цифри знову в 10 разів нижчі

Генеральний штаб ЗС РФ 25 березня озвучив нові цифри про втрати Росії у війні проти України – знову в 10 разів менше, ніж насправді.

Джерело: перший заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудськой на брифінгу в Москві, цитує РИА "Новости"

Пряма мова: "На жаль, у ході спеціальної військової операції є втрати серед наших бойових товаришів. На сьогодні загинув 1351 військовослужбовець, 3825 отримали поранення".

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Нагадаємо: За даними українського Генштабу, за місяць повномасштабної війни російські окупанти вже втратили близько 16 тисяч 100 військовослужбовців.

Що передувало: Російські окупаційні війська вперше визнали, що мають втрати на війні з Україною через тиждень після повномасштабного вторгнення. Зокрема, там повідомили, що 498 російські військові загинули, а 1597 росіян отримали поранення.

Водночас, українські оборонці наголошували, що за 6 днів війни росіяни втратили в Україні майже 6 тисяч людей та тисячі одиниць техніки.

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Чому це важливо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю".

Росія порушує правила ведення війни, обстрілююци цивільну інфраструктуру та мирних мешканців України.