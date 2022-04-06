У лікарні Маріуполя живцем згоріли майже 50 людей – мер про злочини РФ

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії, зокрема ввести повне ембарго на російську нафту та газ, щоб зупинити геноцид українців.

Джерело: Бойченко під час круглого столу щодо політичних та правових наслідків злочинів РФ проти України у режимі відеозв’язку, цитує міськарада Маріуполя

Деталі: Мер наголосив, що європейські країни повинні відреагувати на злочини проти людства, проти українського народу.

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За словами міського голови, Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами.

Понад 90% міської інфраструктури знищено. З них, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. На сьогодні внесли більше 300 таких фактів. Проте головний злочин – тисячі вбитих мирних маріупольців.

Пряма мова: "Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти. Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріло майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя".

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