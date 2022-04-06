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У лікарні Маріуполя живцем згоріли майже 50 людей – мер про злочини РФ

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 19:54
зруйнований росіянами Маріуполь

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії, зокрема ввести повне ембарго на російську нафту та газ, щоб зупинити геноцид українців.

Джерело: Бойченко під час круглого столу щодо політичних та правових наслідків злочинів РФ проти України у режимі відеозв’язку, цитує міськарада Маріуполя

Деталі: Мер наголосив, що європейські країни повинні відреагувати на злочини проти людства, проти українського народу.

За словами міського голови, Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами.

Понад 90% міської інфраструктури знищено. З них, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. На сьогодні внесли більше 300 таких фактів. Проте головний злочин – тисячі вбитих мирних маріупольців.

Пряма мова: "Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти. Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріло майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя".

Читайте також: Вбивці замітають сліди. Окупанти почали спалювати загиблих у Маріуполі в мобільних крематоріях

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Теми: Маріупольвійна
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