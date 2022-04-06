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Туреччина веде перемовини про евакуацію поранених із Маріуполя кораблями – Зеленський

Альона Мазуренко Середа, 6 квітня 2022, 20:05
Туреччина веде перемовини про евакуацію поранених із Маріуполя кораблями – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі ведеться діалог із Туреччиною, щоб Росія дозволила евакуювати поранених людей із Маріуполя. 

Джерело: інтерв'ю Зеленського турецькому каналу Habertürk

Пряма мова: "Туреччина одна із посередників. Сьогодні ми говоримо про те, щоб вивезти із Маріуполя поранених людей. Поки що рано сказати про результат цієї операції. Вона відкрита.

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Тут є посередницька місія Туреччини. Тому що ми плануємо це робити на кораблях Туреччини".

Деталі: Зеленський відзначив, що як президент повинен вести діалог із Росією навіть після побаченого у Бучі, хоча він не має великого бажання, бо розуміє із ким має справу.

Саме тому інші країни, зокрема Туреччина, будуть посередниками. 

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Передісторія:

  • Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють мирне населення, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. 
  • Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду. 
  • 31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 

Теми: ТуреччинаЗеленськийМаріуполь
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