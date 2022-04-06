Кім показав відео помсти українських захисників за Миколаїв

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав, як українські захисники знищують танк на автошляху на Херсонщині.

Джерело: telegram-канал Кіма

Пряма мова Кіма: "Патрульна поліція Миколаївської області разом із Збройними силами України у відрядженні в Херсонській області притягла до відповідальності порушника дорожнього руху".

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Деталі: Український захисник на відео жартує, що російські окупанти розбили в нього вдома вікно, а натомість українські бійці розбили російський танк.

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