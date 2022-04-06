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Кім показав відео помсти українських захисників за Миколаїв

Середа, 6 квітня 2022, 22:35
Кім показав відео помсти українських захисників за Миколаїв
Фото ілюстративне: повернись живим

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав, як українські захисники знищують танк на автошляху на Херсонщині.

Джерело: telegram-канал Кіма

Пряма мова Кіма: "Патрульна поліція Миколаївської області разом із Збройними силами України у відрядженні в Херсонській області притягла до відповідальності порушника дорожнього руху".

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Деталі: Український захисник на відео жартує, що російські окупанти розбили в нього вдома вікно, а натомість українські бійці розбили російський танк.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Відповідно до даних Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти ведуть бойові дії на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської області, атакуючи з артилерії село Олександрівку та околиці.
  • 4 квітня російські окупанти обстріляли середмістя Миколаєва касетними снарядами, які заборонені Женевськими конвенціями. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 10 людей, серед них дитина, а більше 60 поранено.
  • 3 квітня по Миколаєву та Очакову нанесли ракетний удар, через що одна людина загинула й понад десятеро отримали поранення.

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