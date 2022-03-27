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В окупованому Енергодарі колаборант від ОПЗЖ заявив, що створив "раду міста"

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 15:27
Депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик. Скриншот з відео

Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що створив "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе її керівником.

Джерело: центральний міський портал Запоріжжя (Забор) з посиланням на відео Шевчика та мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова Шевчика: "Я, Шевчик Андрій, депутат енергодарської міськради, інформую вас, що з 27 березня у місті починає працювати "громадська рада самоорганізації міста"".

Деталі: За словами депутата від ОПЗЖ, "рада" організована "для комунікації всіх небайдужих відповідальних городян".

Він додав, що має підтримку Союзу афганців та Енергодарського козацтва.

У свою чергу мер міста Дмитро Орлов повідомив у Telegram, що ця "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.

Пряма мова Орлова: "Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком не має жодного стосунку до юрисдикції України".

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Раніше депутати енергодарської міськради склали повноваження, щоб не співпрацювати з окупаційною владою.

Теми: Енергодарколабораціявійна
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