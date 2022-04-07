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Уряд США допомагає доставити в Україну 5 тисяч станцій Starlink

Ольга Глущенко Четвер, 7 квітня 2022, 02:06
Уряд США допомагає доставити в Україну 5 тисяч станцій Starlink
фото: Getty Images

5 тисяч комплектів обладнання для супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска допомагає фінансувати і доставити в Україну урядове агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Джерело: CNN, USAID

Дослівно: "Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України.

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Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве український кабельні або мобільні зв’язки".

Деталі: Starlink – це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або зруйнованих війною регіонах світу отримувати доступ до Інтернету на швидкості широкосмугового доступу за допомогою терміналів або антен, схожих на невеликі телевізійні.

Нагадаємо: В Україну 28 лютого прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink.

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9 березня Україна отримала нову партію станцій Starlink, що забезпечують сталий зв’язок завдяки супутниковому інтернету.

Ще одна партія StarLink прибула в Україну 15 березня.

Завдяки обладнанню Starlink у Київській області вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та його передмістя Романівки, звільнених від російських військових.

Теми: технологіїінтернетУкраїнаСША
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