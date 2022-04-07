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"Російський глядач хоче крові": в ОП закликали РФ знизити градус ворожнечі

Катерина ТищенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 16:26
Російський глядач хоче крові: в ОП закликали РФ знизити градус ворожнечі
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликає Росію знизити градус ворожнечі у своїй пропаганді.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: "Російські пропагандисти несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, ніж військові. Вони роками ростили в медіа ненависть до України. Тепер російський глядач хоче чужої крові та не приймає відмовок.

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Якщо Москва прагне продемонструвати готовність до діалогу, вона має знизити градус ворожнечі".

Що передувало: На головному прокремлівському пропагандистському сайті "РИА Новости" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

Зеленський заявляв, що стаття на сайті РИА Новости, в якій обґрунтовується геноцид українців, буде одним з доказів для майбутнього трибуналу.

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Пізніше він попередив російських пропагандистів, які виправдовують звірства РФ проти України, що фінал їхнього життя, в кращому випадку, буде за гратами.

Теми: Офіс президентаРосіяпропаганда
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