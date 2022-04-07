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Троє мешканців Донеччини зливали ворогу дані про ЗСУ

Ірина БалачукЧетвер, 7 квітня 2022, 18:52
Українські захисники. Фото ілюстративне з Facebook ДПСУ

Правоохоронці викрили трьох мешканців Донецької області, які передавали ворогові інформацію про місця дислокації блокпостів і переміщення українських військових.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Викрито і повідомлено про підозру трьом мешканцям Донеччини у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також до них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави".

Деталі: За даними слідства, у березні 2022 року мешканці Бахмутського, Краматорського та Волноваського району добровільно погодились передавати російським окупантам інформацію про місця дислокації блокпостів, місцезнаходження та переміщення військовослужбовців та техніки Збройних Сил України.

Підозрювані надсилали окупантам через месенджер Telegram голосові повідомлення та скриншоти Google-мапи з помітками зазначених локацій.

А російські загарбники використовували цю інформацію під час військової агресії на території України, зазначили в ОГП.

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Теми: Офіс генпрокурорадержзрадаДонецька область
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