Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Троє мешканців Донеччини зливали ворогу дані про ЗСУ

Ірина БалачукЧетвер, 7 квітня 2022, 18:52
Троє мешканців Донеччини зливали ворогу дані про ЗСУ
Українські захисники. Фото ілюстративне з Facebook ДПСУ

Правоохоронці викрили трьох мешканців Донецької області, які передавали ворогові інформацію про місця дислокації блокпостів і переміщення українських військових.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Викрито і повідомлено про підозру трьом мешканцям Донеччини у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також до них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави".

Деталі: За даними слідства, у березні 2022 року мешканці Бахмутського, Краматорського та Волноваського району добровільно погодились передавати російським окупантам інформацію про місця дислокації блокпостів, місцезнаходження та переміщення військовослужбовців та техніки Збройних Сил України.

Підозрювані надсилали окупантам через месенджер Telegram голосові повідомлення та скриншоти Google-мапи з помітками зазначених локацій.

А російські загарбники використовували цю інформацію під час військової агресії на території України, зазначили в ОГП.

Реклама:
Теми: Офіс генпрокурорадержзрадаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки
"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії
ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: