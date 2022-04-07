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Літак Медведчука уже працює на захист України – Данілов 

Альона Мазуренко Четвер, 7 квітня 2022, 20:15
Літак Медведчука уже працює на захист України – Данілов 

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що літак кума президента РФ Віктора Медведчука, який переховується від українських правоохоронців, успішно служить на благо України.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Хочу всіх запевнити та заспокоїти: повітряна брама столиці на надійному замку, повз наші Сили Оборони і бджола без дозволу не пролетить.

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Але це не все. Маю ще одну добру новину – майно зрадника медведчука вже працює на захист України.

У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний "борт" путінського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу".

 

Деталі: Секретар РНБО додав, що літак вчасно був заарештований згідно з рішенням РНБО щодо запровадження санкцій проти Медведчука і його дружини.

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Данілов додав, що літак перебуває у аеропорту "Київ", що в Жулянах.

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Що передувало: 27 лютого стало відомо, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під арешту.

При цьому адвокатка Медведчука Лариса Чередніченко у коментарі Суспільному сказала, що він "перебуває у безпечному місці у Києві".

Нагадаємо: Один з провідних проросійських політиків в Україні підозрюється у низці тяжких злочинів проти національної безпеки. 8 жовтня 2021 року Медведчуку вручили нову підозру - у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Він перебував під домашнім арештом.

Теми: МедведчукДаніловавіавійна
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