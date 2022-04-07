Арахамія порадився з військовими на Чернігівщині щодо компромісів із РФ
Четвер, 7 квітня 2022, 21:39
Очільник української переговорної групи Давид Арахамія зустрівся з командирами підрозділів Збройних сил України на Чернігівщині, аби порадитися щодо можливих компромісів із РФ.
Джерело: telegram-канал Арахамії
Пряма мова Арахамії: "Наше завдання на переговорах – це юридично закріпити успіхи Збройних сил України. Їхня сила й відвага формують для нас переговорну позицію.
Тому сьогодні на Чернігівщині поспілкувалися з бойовими командирами Оперативного командування "Північ". Ми хотіли почути їхню позицію стосовно того, що для нас може бути компромісом, а що є неприйнятним".
Деталі: Арахамія сказав, що зустріч проводили в закритому форматі.
Також він додав, що найближчим часом проведуть подібні зустрічі в інших регіонах.
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