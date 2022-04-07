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Арахамія порадився з військовими на Чернігівщині щодо компромісів із РФ 

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 21:39
Арахамія порадився з військовими на Чернігівщині щодо компромісів із РФ 
Арахамія на Чернігівщині 7 квітня. фото: давид арахамія

Очільник української переговорної групи Давид Арахамія зустрівся з командирами підрозділів Збройних сил України на Чернігівщині, аби порадитися щодо можливих компромісів із РФ.

Джерело: telegram-канал Арахамії

Пряма мова Арахамії: "Наше завдання на переговорах – це юридично закріпити успіхи Збройних сил України. Їхня сила й відвага формують для нас переговорну позицію.

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Тому сьогодні на Чернігівщині поспілкувалися з бойовими командирами Оперативного командування "Північ". Ми хотіли почути їхню позицію стосовно того, що для нас може бути компромісом, а що є неприйнятним".

Деталі: Арахамія сказав, що зустріч проводили в закритому форматі.

Також він додав, що найближчим часом проведуть подібні зустрічі в інших регіонах.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Переговори між Україною та Росією тривають онлайн у форматі робочих груп.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив 7 квітня, що українська переговорна група нібито відмовляється від своїх же пропозицій в ході очного раунду перемовин у Стамбулі 29 березня. Українська сторона відреагувала, що Кремль намагається влаштувати провокації, аби зірвати переговорний процес.
  • 5 квітня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам сказав, що слова "демілітаризація" та "денацифікація", які росіяни називали головними цілями війни проти України, навіть не згадуються на перемовинах.

Теми: АрахаміяЧернігівська областьпереговориРосія
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