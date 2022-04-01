Українська та російська делегації проводять переговори онлайн

Українська та російська делегації 1 квітня продовжують працювати над пропозиціями щодо досягнення миру у форматі відеоконференції.

Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді", помічник президента Росії Володимир Мединський у Telegram

Пряма мова Подоляка: "Сьогодні переговори онлайн. Делегації та робочі підгрупи".

Деталі: За даними українських перемовників, все йде за планом.

Голова російської делегації Мединський оприлюднив фото онлайн-зустрічі і наголосив, що позиції РФ щодо Криму та Донбасу залишаються незмінними.

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