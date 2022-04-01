Українська та російська делегації проводять переговори онлайн
П'ятниця, 1 квітня 2022, 14:01
Українська та російська делегації 1 квітня продовжують працювати над пропозиціями щодо досягнення миру у форматі відеоконференції.
Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді", помічник президента Росії Володимир Мединський у Telegram
Пряма мова Подоляка: "Сьогодні переговори онлайн. Делегації та робочі підгрупи".
Деталі: За даними українських перемовників, все йде за планом.
Голова російської делегації Мединський оприлюднив фото онлайн-зустрічі і наголосив, що позиції РФ щодо Криму та Донбасу залишаються незмінними.
Передісторія:
- 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру. Україна озвучила свої пропозиції, Росія ще готує свою реакцію на них.
- Україна розраховує, що замість НАТО декілька країн стануть її гарантами безпеки і в разі агресії надаватимуть їй допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях окупованих Криму та ОРДЛО.
- Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
- Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Президент Володимир Зеленський також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України.
- Голова російської делегації Володимир Мединський вважає, що Україна в Стамбулі заявила про готовність виконати "принципові вимоги" РФ, при цьому він нічого не сказав про відведення військ і дав зрозуміти, що Кремль не піде на компроміси щодо Криму та Донбасу.
- Голова україської делегації Давид Арахамія сподівається за тиждень підготувати напрацювання для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.
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