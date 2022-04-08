Жертв війни серед дітей стало більше: одну знайшли у братській могилі, інша дитина тікала в човні

За останню добу в Україні від дій російських військових загинули дві дитини, поранення отримали дев'ятеро дітей, загалом 169 дітей загинули та більше 306 отримали поранення за час війни.

Джерело: дані ювенальних прокурорів станом на 8 квітня, які публікує Офіс генпрокурора

Дослівно: "Більше 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 169 дітей загинуло та більше 306 отримали поранення".

Деталі: Станом на ранок 7 квітня було офіційно відомо про 167 загиблих дітей та понад 297 поранених дітей.

Усі ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше дітей постраждало в таких областях: Київській – 88, Донецькій – 81, Харківській – 75, Чернігівській – 50, Миколаївський – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях. У столиці Київ постраждали 16 дітей.

У місті Буча Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки.

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7 квітня в Дніпропетровській області внаслідок обстрілу військовими РФ човна, в якому перебували 14 осіб, загинула одна дитина та ще дві 4 та 16 років отримали поранення.

6 та 7 квітня через обстріли окупантами м. Сєвєродонецьк, Луганської області поранення отримали двоє неповнолітніх.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.