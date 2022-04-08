Окупанти терміново роздали паспорти РФ 12 тисячам українців

Близько 12 тисяч українців "в екстреному порядку" прийняли до громадянства Росії, заявив заступник начальника Головного управління з питань міграції МВС РФ Олег Кадочников.

Джерело: Кадочников, якого цитує ТАСС

Деталі: За його словами, паспорти отримали вже близько 12 тисяч людей.

За даними відомства, деякі з переселенців перебувають у більш ніж 800 пунктах тимчасового розміщення, де проживають близько 25 тисяч осіб, в тому числі 10,5 тисяч дітей.

Українці можуть працювати у Москві без патентів та дозволів на роботу, повідомили у пресслужбі столичного МВС.

Нагадаємо: Станом на кінець березня росіяни насильно вивезли лише з Маріуполя від 20 до 30 тисяч людей.

ЗМІ з посиланням на мешканців окупованого Донецька повідомляли, що російські загарбники вивезли з Маріуполя дітей без батьків, ті опинилися в донецькій лікарні.

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