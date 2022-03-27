Росіяни насильно вивезли з Маріуполя від 20 до 30 тисяч городян – мер

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що з міста евакуювалися 50% жителів, близько 60 тисяч виїхали гуманітарним коридором на підконтрольну Україні територію, ще 20-30 тисяч – окупанти вивезли на окуповану територію чи в Росію.

Джерело: Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН

Пряма мова: Сьогодні можемо говорити про евакуацію 50% населення від 540 тисяч, які ми мали до війни.

Щойно війна почалася і поки що працювала залізниця, поки що працювали звичайні дороги, виїхало близько 140 тисяч. Потім ще близько 100 тисяч виїхало. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів. Але треба розуміти, що і на околицях міста є люди, які також вимагають евакуації.

Починаючи з шостого дня війни, ми намагаємося зробити все, щоби запрацював евакуаційний маршрут. Але російські війська робили і роблять все для того, щоб у Маріуполі не залишилося жодного автобуса. 150 нових автобусів вони перетворили на попіл".

Деталі: Бойченко розповів, що комунальні служби та волонтери у місті оголошували людям, що можна виходити через коридор. Режиму "тиші" так і не було – люди виходили під розривами снарядів.

"Хтось на автомобілях, а хтось просто пішки йшов у бік узбережжя. Вже там, на попутках та волонтерськими маршрутами, ми доставляли людей до Бердянська, а вже з Бердянська до Запоріжжя", – розповів мер.

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З 25 березня вдалося евакуювати 3,5 тисяч людей.

Про те, скільки маріупольців окупанти насильно депортували в Росію, є поки що лише припущення.

Пряма мова: "Зараз вони (росіяни – ред.) публікують деякі списки, та їм вірити не можна. За нашими оцінками, це від 20 до 30 тисяч городян.

Важко сказати, навіщо вони це роблять. Але, наприклад, учора мені зателефонував сусід, якого примусово вивезли. Він пішов по воду, а його забрали. Наразі він опинився в окупованому Новоазовську.

Когось везуть до Росії. Припустимо, потяг завантажили, він поїхав… до Томська. Яка тут логіка – складно зрозуміти.

Люди ще дуже налякані та бояться говорити. Вони не розуміють, що буде з ними далі. Не у всіх є мобільні телефони або документи. У мого товариша батьки зателефонували, але розмовляють пошепки. Ви повинні розуміти, людина 20 днів сиділа у підвалі, а тепер її забрали незрозуміло куди".

Деталі: За словами Бойченка, "у депортації маріупольців не балують". Людей зганяють у школи та переписують.

На запитання про те, чи Росія випустить насильно депортованих українців за кордон, коли у багатьох ще й немає документів, Бойченко відповів, що цим питанням уже займається профільний міністр Ірина Верещук.

Мер також розповів про випадки взяття в полон під час евакуації: "У районі селища Мангуш є блокпост, на якому стоять поліцейські-зрадники. Вони перейшли на бік ДНР. Нещодавно на Мангуському блокпосту виходила сім'я, але окупанти їх захопили. Нині мирні громадяни у в'язниці та за них вимагають викуп. Це реальний факт. Таких прикладів чимало"

Цьому передувало :ЗМІ з посиланням на мешканців окупованого Донецька повідомляли, що російські загарбники вивезли з Маріуполя дітей без батьків, ті опинилися в донецькій лікарні.

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