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Ворог закінчує підготовку до великої битви за Донбас – голова ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 8 квітня 2022, 10:47
Ворог закінчує підготовку до великої битви за Донбас – голова ОВА
Сергій Гайдай. Фото з Telegram

Росія закінчує стягування своїх військ на територію Луганської області і завершує підготовку до великої битви за український Донбас.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі єдиного марафону новин

Пряма мова Гайдая: "Ми відчуваємо закінчення підготовки до того масованого прориву, до тої великої битви, яка і буде тут у нас, на Луганщині та на Донеччині.

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У нас постійно є намагання ворога проривати лінію оборони в певних напрямках.

Ми бачимо, що накопичення (військ і техніки – ред.) йде, йде збільшення обстрілів і бомбувань, і спроб атаки, але це ще не прорив".

Деталі: Він розповів, що 7 квітня від 4 ранку і до самого вечора був бій у Рубіжному, який закінчився добре для наших захисників, бо "вони підбили декілька танків і декілька БТР і десь до 50 ворогів знищили повністю".

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За словами Гайдая, станом на ранок ситуація в області непроста. Ворог постійно обстрілював Рубіжне, наносив багато ударів з артилерії, "Градів", "Смерчів" та авіації по Попасній.

Голова облВА підкреслив, що росіяни у Попасній "просто стирають усе з лиця землі, бо хочуть, щоб потім, коли вони підуть в наступ, просто могли пройти легко цей населений пункт".  

Він вважає, що окупантам не потрібна Луганська область з людьми, вони просто хочуть прозвітувати президенту Росії Володимиру Путіну про взяття області в географічних кордонах.

Передісторія: 

  • 6 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують стягувати техніку і живу силу в область і за кілька днів спробують наступати, але Збройні сили України готові давати відсіч.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.

Теми: Луганська областьДонбасвійна
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