Ворог закінчує підготовку до великої битви за Донбас – голова ОВА
Росія закінчує стягування своїх військ на територію Луганської області і звершує підготовку до великої битви за український Донбас.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі єдиного марафону новин
Пряма мова Гайдая: "Ми відчуваємо закінчення підготовки до того масованого прориву, до тої великої битви, яка і буде тут у нас, на Луганщині та на Донеччині.
У нас постійно є намагання ворога проривати лінію оборони в певних напрямках.
Ми бачимо, що накопичення (військ і техніки – ред.) йде, йде збільшення обстрілів і бомбувань, і спроб атаки, але це ще не прорив".
Деталі: Він розповів, що 7 квітня від 4 ранку і до самого вечора був бій у Рубіжному, який закінчився добре для наших захисників, бо "вони підбили декілька танків і декілька БТР і десь до 50 ворогів знищили повністю".
За словами Гайдая, станом на ранок ситуація в області непроста. Ворог постійно обстрілював Рубіжне, наносив багато ударів з артилерії, "Градів", "Смерчів" та авіації по Попасній.
Голова облВА підкреслив, що росіяни у Попасній "просто стирають усе з лиця землі, бо хочуть, щоб потім, коли вони підуть в наступ, просто могли пройти легко цей населений пункт".
Він вважає, що окупантам не потрібна Луганська область з людьми, вони просто хочуть прозвітувати президенту Росії Володимиру Путіну про взяття області в географічних кордонах.
Передісторія:
- 6 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують стягувати техніку і живу силу в область і за кілька днів спробують наступати, але Збройні сили України готові давати відсіч.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
- Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.