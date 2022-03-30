Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії знову вдають, що зосередяться на боях за схід України

Олена РощінаСереда, 30 березня 2022, 19:02

Міністерство оборони Росії знову заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.

Джерело: РИА Новости у Telegram

Деталі: Після 35 днів жорстокої війни та знищення низки українських міст та сіл Міноборони РФ стверджує, що на першому етапі "спецоперації" (війни) планувало змусити ЗСУ сконцентрувати сили для утримання великих пунктів на київському та чернігівському напрямах, включаючи Київ, "скувати їх на полі бою і без штурму міст завдати поразки, яка б не дозволила їм використовувати сили" на Донбасі

Реклама:

Міноборони заявляє, що "всі основні завдання російських сил на київському та чернігівському напрямках виконані, мета перегрупування російських військ (РФ) - активізація дій на пріоритетних напрямках і, перш за все, завершення операції з повного звільнення Донбасу".

Нагадаємо: 29 березня після переговорів української та російської делегацій у Стамбулі глава делегації РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.

У США спочатку підтвердили відвід частини військ РФ, але потім заявили, що це перепозиціонування, а не справжній відхід військ, і всі мають бути готові до великих наступів РФ на інші райони України і не виключати загрози Києву.

ВІДЕО ДНЯ

У Генштабі ЗСУ також спершу підтвердили, що російські війська відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але пізніше заявили, що РФ концентрує війська в районі ЧАЕС, а від блокування Києва відмовилася тимчасово, зосереджуючись на наступі на сході та півдні України.

У Міноборони України вважають, що росіяни не відмовилися від спроб захопити чи оточити Київ та Чернігів. У Генштабі також попередили, що загарбники намагаються ввести в оману "відведенням військ" від Києва.

За даними українського командування, росіяни зазнали невдач у наземній операції з узяття Києва, а також Харкова й Чернігова, хоча останні два міста дуже постраждали від обстрілів і ракетних ударів. 

Однак Херсонська область майже повністю окупована російськими військовими, за частину Луганської та Донецької областей, які були під контролем України, йдуть жорстокі бої.

Читайте також: Чим росіяни бомблять Україну. Яке нове озброєння використовує РФ проти наших дітей, жінок та військових

Як закінчиться війна: вісім практичних сценаріїв

Теми: РосіявійнаДонбасКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Росіяни заявили про збиття безпілотників над двома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: