У Росії знову вдають, що зосередяться на боях за схід України

Міністерство оборони Росії знову заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.

Джерело: РИА Новости у Telegram

Деталі: Після 35 днів жорстокої війни та знищення низки українських міст та сіл Міноборони РФ стверджує, що на першому етапі "спецоперації" (війни) планувало змусити ЗСУ сконцентрувати сили для утримання великих пунктів на київському та чернігівському напрямах, включаючи Київ, "скувати їх на полі бою і без штурму міст завдати поразки, яка б не дозволила їм використовувати сили" на Донбасі

Міноборони заявляє, що "всі основні завдання російських сил на київському та чернігівському напрямках виконані, мета перегрупування російських військ (РФ) - активізація дій на пріоритетних напрямках і, перш за все, завершення операції з повного звільнення Донбасу".

Нагадаємо: 29 березня після переговорів української та російської делегацій у Стамбулі глава делегації РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.

У США спочатку підтвердили відвід частини військ РФ, але потім заявили, що це перепозиціонування, а не справжній відхід військ, і всі мають бути готові до великих наступів РФ на інші райони України і не виключати загрози Києву.

У Генштабі ЗСУ також спершу підтвердили, що російські війська відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але пізніше заявили, що РФ концентрує війська в районі ЧАЕС, а від блокування Києва відмовилася тимчасово, зосереджуючись на наступі на сході та півдні України.

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У Міноборони України вважають, що росіяни не відмовилися від спроб захопити чи оточити Київ та Чернігів. У Генштабі також попередили, що загарбники намагаються ввести в оману "відведенням військ" від Києва.

За даними українського командування, росіяни зазнали невдач у наземній операції з узяття Києва, а також Харкова й Чернігова, хоча останні два міста дуже постраждали від обстрілів і ракетних ударів.

Однак Херсонська область майже повністю окупована російськими військовими, за частину Луганської та Донецької областей, які були під контролем України, йдуть жорстокі бої.

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