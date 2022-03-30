Данілов розповів, куди РФ перекидає підрозділи з Київщини й Чернігівщини

Частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на харківському і донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях".

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Деталі: Данілов закликав не робити далекосяжних висновників із заяв Росії про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямках і не вважати, що ворог остаточно відступає.

На питання, чи є інформація про вагнерівців і кадировців, які беруть участь у війні Росії проти України, Данілов сказав: "Вони (росіяни – ред.) з усього світу збирають всіх мерзотників, які мають велике бажання вбивати наших громадян. Наші розвідки чітко відслідковують, звідки йдуть ці угрупування, ми маємо великий обсяг інформації, хто саме входить у ці угрупування".

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