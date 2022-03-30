Данілов розповів, куди РФ перекидає підрозділи з Київщини й Чернігівщини
Частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на харківському і донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях".
Деталі: Данілов закликав не робити далекосяжних висновників із заяв Росії про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямках і не вважати, що ворог остаточно відступає.
На питання, чи є інформація про вагнерівців і кадировців, які беруть участь у війні Росії проти України, Данілов сказав: "Вони (росіяни – ред.) з усього світу збирають всіх мерзотників, які мають велике бажання вбивати наших громадян. Наші розвідки чітко відслідковують, звідки йдуть ці угрупування, ми маємо великий обсяг інформації, хто саме входить у ці угрупування".
Передісторія:
- Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня представник РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.
- Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.
- У вівторок увечері Генштаб повідомив, що російські війська відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також частково відходять на територію Білорусі.
- Російські війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області.
- У Міноборони вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів, незважаючи на заяви РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках.