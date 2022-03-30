Данілов розповів, куди РФ перекидає підрозділи з Київщини й Чернігівщини

Частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на харківському і донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях".

Деталі: Данілов закликав не робити далекосяжних висновників із заяв Росії про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямках і не вважати, що ворог остаточно відступає.

На питання, чи є інформація про вагнерівців і кадировців, які беруть участь у війні Росії проти України, Данілов сказав: "Вони (росіяни – ред.) з усього світу збирають всіх мерзотників, які мають велике бажання вбивати наших громадян. Наші розвідки чітко відслідковують, звідки йдуть ці угрупування, ми маємо великий обсяг інформації, хто саме входить у ці угрупування".

Передісторія:

Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня представник РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.

Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

У вівторок увечері Генштаб повідомив, що російські війська відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також частково відходять на територію Білорусі.

Російські війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області.

У Міноборони вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів, незважаючи на заяви РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках.