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Данілов розповів, куди РФ перекидає підрозділи з Київщини й Чернігівщини

Катерина ТищенкоСереда, 30 березня 2022, 19:44
Данілов розповів, куди РФ перекидає підрозділи з Київщини й Чернігівщини
Олексій Данілов, фото ОП

Частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на харківському і донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях".

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Деталі: Данілов закликав не робити далекосяжних висновників із заяв Росії про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямках і не вважати, що ворог остаточно відступає.

На питання, чи є інформація про вагнерівців і кадировців, які беруть участь у війні Росії проти України, Данілов сказав: "Вони (росіяни – ред.) з усього світу збирають всіх мерзотників, які мають велике бажання вбивати наших громадян. Наші розвідки чітко відслідковують, звідки йдуть ці угрупування, ми маємо великий обсяг інформації, хто саме входить у ці угрупування".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня представник РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. 
  • Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.
  • У вівторок увечері Генштаб повідомив, що російські війська відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також частково відходять на територію Білорусі.
  • Російські війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області.
  • У Міноборони вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів, незважаючи на заяви РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках.

Теми: ДаніловРосіявійна
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