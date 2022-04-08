Перед ударом по Краматорську зафіксували пуск ракет з окупованого Шахтарська

За 20 хв до появи повідомлень про ракетний удар по залізничному вокзалу міста Краматорськ, у телеграм-каналі "Типічний Донецьк" з’явилося відео запуску двох ракет з окупованого Шахтарська, а російські пропагандисти швидко написали про удар по позиціях ЗСУ, а потім так само швидко це видалили.

Джерело: "Типічний Донецьк" у Telegram, російські ТГ-канали

Деталі: Спершу о 10:13 у телеграм-каналі з’явилось фото з Зугреса (неподалік від Шахтарська). На ньому було два інверсійних сліди у небі.

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О 10:24 з’явилося відео з двома інверсійними слідами з поміткою, що це відбувається в окупованому Шахтарську.

Ще за хвилину у пабліку уже опублікували відео із запуском двох ракет у Шахтарську.

Запуск двох ракет в окупованому Шахтарську незадовго до ракетного удару по Краматорську pic.twitter.com/TGKStZQZ1c ВІДЕО ДНЯ April 8, 2022

Російські ТГ-канали писали, що це "працює ППО".

А вже о 10:44 керівник Укрзалізниці повідомив у Телеграм про те, що дві ракети влучили по вокзалу Краматорська, де триває евакуація людей.

На залишку ракети видно напис російською мовою "за детей".

Залишки ракети біля вокзалу Краматорська pic.twitter.com/z5G6MW1Sno — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2022

Варто зазначити також, що напередодні в одному російських ТГ-каналів жителям Краматорська, Слов’янська та сусідніх населених пунктів радили не евакуюватися залізницею.

Крім того російські ТГ-канали писали про прильоти по залізничному вокзалу Краматорська і вказували, що це окупанти "працюють по скупченню ЗСУ".

Пізніше ці повідомлення видалили.

Що було раніше: Вранці 8 квітня російські окупанти атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську, у результаті чого мінімум 30 людей загинули та понад 100 отримали поранення.

За даними Служби безпеки України, відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей. Сотні людей поранені.

В Офісі генпрокурора повідомили, що на момент ракетного удару ворога по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня там пербували 4 тисячі цивільних людей.