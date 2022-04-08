Макрон відреагував на трагедію у Краматорську

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на обстріл російськими військами вокзалу Краматорська "Точкою У", коли там очікували евакуації кілька тисяч людей.

Повідомлення він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Цивільні українці їдуть, щоб уникнути найгіршого. Яка у них зброя? Дитячі візочки, іграшки, валізи. Сьогодні вранці на вокзалі Краматорська родини, які чекали на евакуацію, спіткав жах. Десятки загиблих, сотні поранених. Це жахливо", - написав президент.

"Наші думки з жертвами у Краматорську, Бучі, Маріуполі, Харкові - всюди в Україні. Ми підтримуємо розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Наші думки з родинами, які зараз втікають від війни. Ми приймемо їх у нашому Союзі, Союзі миру", - додав Еммануель Макрон.

Раніше обстріл вокзалу засудили топ-посадовці ЄС. Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія заслуговує на нові санкції, а Україна - більшу допомогу зброєю.

Глава МЗС Британії пообіцяла притягнути Росію та президента Владіміра Путіна до відповідальності.

Як повідомляла "Українська правда", вранці 8 квітня російські військові з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.

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На 17:00 кількість загиблих зросла до 50, госпіталізовані з пораненнями близько сотні людей.