Відповіді на офіційну анкету щодо вступу в ЄС заповнимо за тиждень – Зеленський

голова єврокомісії урсула фон дер ляєн проводить зустріч із зеленським на банковій у києві 8 квітня. скриншот відео опу

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що український уряд надасть відповіді на офіційну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС протягом тижня.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 8 квітня

Пряма мова Зеленського: "Говорили і про час, який потрібний для повносправного вступу України в Євросоюз.

Сьогодні ми отримали запитальник. Нарешті.

Запитальник, відповіді на який будуть основою для висновку Єврокомісії щодо готовності України для членства в ЄС.

Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня.

Далі – висновок Єврокомісії, який буде підготовлений протягом ближчих декількох місяців. А далі рішення держав-членів Союзу і переговори про вступ.

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Я переконаний у нашому успіху на цьому шляху! Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде серед рівних у нашому спільному європейському домі! Україна буде членом Європейського Союзу!

Мирною, суверенною і відбудованою державою. І ми це забезпечимо – жодних сумнівів немає".

Деталі: Зеленський додав, що в України є чимало друзів, які готові допомагати їй та пришвидшувати закінчення війни.

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