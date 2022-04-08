Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відповіді на офіційну анкету щодо вступу в ЄС заповнимо за тиждень – Зеленський

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 23:26
Відповіді на офіційну анкету щодо вступу в ЄС заповнимо за тиждень – Зеленський
голова єврокомісії урсула фон дер ляєн проводить зустріч із зеленським на банковій у києві 8 квітня. скриншот відео опу

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що український уряд надасть відповіді на офіційну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС протягом тижня.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 8 квітня

Пряма мова Зеленського: "Говорили і про час, який потрібний для повносправного вступу України в Євросоюз.

Реклама:

Сьогодні ми отримали запитальник. Нарешті.

Запитальник, відповіді на який будуть основою для висновку Єврокомісії щодо готовності України для членства в ЄС.

Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Далі – висновок Єврокомісії, який буде підготовлений протягом ближчих декількох місяців. А далі рішення держав-членів Союзу і переговори про вступ.

Я переконаний у нашому успіху на цьому шляху! Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде серед рівних у нашому спільному європейському домі! Україна буде членом Європейського Союзу!

Мирною, суверенною і відбудованою державою. І ми це забезпечимо – жодних сумнівів немає".

Деталі: Зеленський додав, що в України є чимало друзів, які готові допомагати їй та пришвидшувати закінчення війни.

Передісторія:

  • У Києві голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно вручила Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком на шляху набуття кандидата в ЄС. Також вона сказала, що, на її переконання, Україна переможе у війні, а ЄС готовий прихистити та допомогти українським громадянам.
  • Окрім того, Євросоюз виділить півмільярда євро для України на придбання озброєння.
  • 8 квітня ЄС запровадив новий пакет санкцій проти 217 осіб та 18 компаній: у переліку доньки Путіна, олігархи Олег Дерипаска та Борис Ротенберг, яких вважають наближеними до Кремля.

Теми: євроінтеграціяЄСКабінет міністрівЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
євроінтеграція
Стефанішина впевнена, що переговори про членство України в ЄС почнуться до кінця року
Президентка Єврокомісії про рух України до Євросоюзу: Швидкість вражає
Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: