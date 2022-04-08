Відповіді на офіційну анкету щодо вступу в ЄС заповнимо за тиждень – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що український уряд надасть відповіді на офіційну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС протягом тижня.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського 8 квітня
Пряма мова Зеленського: "Говорили і про час, який потрібний для повносправного вступу України в Євросоюз.
Сьогодні ми отримали запитальник. Нарешті.
Запитальник, відповіді на який будуть основою для висновку Єврокомісії щодо готовності України для членства в ЄС.
Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня.
Далі – висновок Єврокомісії, який буде підготовлений протягом ближчих декількох місяців. А далі рішення держав-членів Союзу і переговори про вступ.
Я переконаний у нашому успіху на цьому шляху! Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде серед рівних у нашому спільному європейському домі! Україна буде членом Європейського Союзу!
Мирною, суверенною і відбудованою державою. І ми це забезпечимо – жодних сумнівів немає".
Деталі: Зеленський додав, що в України є чимало друзів, які готові допомагати їй та пришвидшувати закінчення війни.
Передісторія:
- У Києві голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно вручила Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком на шляху набуття кандидата в ЄС. Також вона сказала, що, на її переконання, Україна переможе у війні, а ЄС готовий прихистити та допомогти українським громадянам.
- Окрім того, Євросоюз виділить півмільярда євро для України на придбання озброєння.
- 8 квітня ЄС запровадив новий пакет санкцій проти 217 осіб та 18 компаній: у переліку доньки Путіна, олігархи Олег Дерипаска та Борис Ротенберг, яких вважають наближеними до Кремля.