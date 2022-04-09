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Лише Путін може зупинити війну, тому переговори потрібні – Зеленський

Субота, 9 квітня 2022, 13:35
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський каже, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

Джерело: глава держави в інтерв’ю німецькому виданню Bild, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. У Росії ніхто інший не спроможний зупинити цю війну. Лише він один (президент РФ Путін - ред.) вирішує, коли ця війна закінчиться".

Деталі: Водночас Зеленський зізнався, що після звірств російських військових в українських містах і селах "відчуває ненависть до Росії, до російських солдатів". "Коли я бачу ці картини перед очима. Убитих дітей без ніг, без рук. Це жах", - сказав президент.

Він зазначив, що вже навіть не може плакати, хоча звикнути до жертв неможливо.

На прохання журналіста прокоментувати два свої фотопортрети, один з яких був зроблений перед війною, а другий - під час поїздки до Бучі, Зеленський сказав: "Це дві різні людини". На його думку, така зміна на користь країні. Він також висловив сумнів, що зможе колись стати тим, ким був раніше.

 

За словами глави держави, йому невідомо, чи були в росіян списки на вбивство до воєнних злочинів у Бучі, як розповіли очевидці, але він чув про такі списки у великих містах, таких як Херсон.

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На запитання, що було найгіршим, що він чув за останні кілька днів, Президент сказав про заяву одного з провідних політиків ЄС, який хотів би побачити докази того, що воєнні злочини в Бучі не були інсценованими. Імені цього політика Зеленський не назвав. За даними джерел УП та ЄП, це президент Угорщини Віктор Орбан.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.

Передісторія: 

  • 2 квітня очільник переговорної групи з росіянами Давид Арахамія висловив думку, що особисті перемовини лідерів України й Росії можливі найближчим часом у Стамбулі чи Анкарі в Туреччині.
  • 31 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.

Теми: війнаЗеленськийПутін
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