Лише Путін може зупинити війну, тому переговори потрібні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський каже, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

Джерело: глава держави в інтерв’ю німецькому виданню Bild, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. У Росії ніхто інший не спроможний зупинити цю війну. Лише він один (президент РФ Путін - ред.) вирішує, коли ця війна закінчиться".

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Деталі: Водночас Зеленський зізнався, що після звірств російських військових в українських містах і селах "відчуває ненависть до Росії, до російських солдатів". "Коли я бачу ці картини перед очима. Убитих дітей без ніг, без рук. Це жах", - сказав президент.

Він зазначив, що вже навіть не може плакати, хоча звикнути до жертв неможливо.

На прохання журналіста прокоментувати два свої фотопортрети, один з яких був зроблений перед війною, а другий - під час поїздки до Бучі, Зеленський сказав: "Це дві різні людини". На його думку, така зміна на користь країні. Він також висловив сумнів, що зможе колись стати тим, ким був раніше.

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За словами глави держави, йому невідомо, чи були в росіян списки на вбивство до воєнних злочинів у Бучі, як розповіли очевидці, але він чув про такі списки у великих містах, таких як Херсон.

На запитання, що було найгіршим, що він чув за останні кілька днів, Президент сказав про заяву одного з провідних політиків ЄС, який хотів би побачити докази того, що воєнні злочини в Бучі не були інсценованими. Імені цього політика Зеленський не назвав. За даними джерел УП та ЄП, це президент Угорщини Віктор Орбан.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.

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