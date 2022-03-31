Ердоган хоче провести зустріч Зеленського та Путіна найближчим часом

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.

Джерело: Anadolu Agency, російські пропагандистські видання РИА Новости та РБК

Дослівно Anadolu Agency: "Ердоган має намір найближчим часом провести переговори з Путіним і Зеленським, він додав, що кінцева мета – звести їх разом".

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Деталі: Російські видання уточнюють, що Ердоган планує говорити з Путіним та Зеленським цього тижня.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та Путіна можлива після повного опрацювання тексту договору між Росією та Україною.

Пряма мова Пєскова: "Ми і раніше говорили, що зустрічі на найвищому рівні має передувати фіналізація роботи за текстом договору, візування та парафування цього тексту з боку високопосадовців. І лише потім уже можна говорити про зустріч на найвищому рівні. Не став би давати якісь чіткі рамки".

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Що було раніше: Переговори української та російської делегацій у Стамбулі тривали близько 3 годин.

Після їх завершення глава української делегації Давид Арахамія заявив, що Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль). Водночас пропонується зробити вільне приєднання до договору гарантій для інших країн, які матимуть таке бажання.

Також, за словами Арахамії, ці гаранти мають допомагати Україні вступити до ЄС.

Українська делегація також запропонувала Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Також Україна пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

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