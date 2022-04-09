Ткаченко застеріг від вандалізму з пам'ятниками символам російської культури

Олександр Ткаченко, фото з його Facebook

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що органи місцевої влади мають право демонтувати пам'ятники російським діячам культури, але застерігає від вандалізму.

Джерело: Ткаченко в ефірі національного телемарафону в суботу вдень, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Щодо рішень деяких органів влади, які приймаються, – це їхнє право. Єдине я застерігаю від вандалізму, оскільки це одразу ж буде нам пред'явлено як акт агресії проти "русского міра". Але такі рішення органи місцевої влади мають право ухвалювати".

Цьому передувало: Через війну Росії проти України у містах Мукачево та Тернопіль демонтували пам’ятник російському поету і прозаїку Олександру Пушкіну.

В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та Росії.