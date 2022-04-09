У пам’ять про вбитих у Краматорську запустили поїзди з квітами на порожніх місцях

У пам'ять загиблих у Краматорську "Укрзалізниця" у суботу, 9 квітня, залишає порожніми місця в декількох поїздах по всій країні.

Джерело: Telegram Укрзалізниці.

Деталі: Порожніми залишать місця номер 52 у кількох поїздах, що курсують по всій країні, у суботу. На цих місцях також залишать квіти у пам’ять про розстріляних російськими військовими пасажирів у Краматорську.

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Дослівно: "Від Києва до Чернівців, Трускавця та Рахова, від Одеси до Львова, від Чернівців до Одеси та від Львова до Запоріжжя місця в поїздах під номером 52 будуть порожніми - несучи країною нашу тугу за безвинними жертвами російської агресії, за життями наших громадян, які були відібрані жорстоко та сплановано.

Ми глибоко співчуваємо родинам загиблих та обіцяємо продовжувати робити все можливе і неможливе, щоб продовжувати рятувати життя наших громадян".

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