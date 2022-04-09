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Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк

Катерина ТищенкоСубота, 9 квітня 2022, 23:24
Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявляє, що президент Володимир Зеленський буде зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним після того, як Україна переможе у великих битвах, в тому числі на Донбасі.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Просто говорити, що через тиждень чи два ми зустрінемося на рівні президентів... Ні. Це буде відбуватись наступним чином. Україна вже готова до великих битв, Україна має перемогти в цих битвах, в тому числі на Донбасі, після цього Україна отримає більш суттєву переговорну позицію, з якої може диктувати певні умови. Після цього президенти будуть зустрічатись. Це може зайняти два тижні, може зайняти три".

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Деталі: За словами Подоляка, Росія ще до кінця не зрозуміла, "що з Україною треба розмовляти на рівних, як мінімум, а як максимум, треба чути Україну".

"Я думаю, що вони це зрозуміють наступний тиждень-два, поки буде ця велика битва на Донбасі. Росія хоче там отримати якусь ситуативну перемогу. Вона її не отримає, безумовно, але вона хоче завдати нам якоїсь поразки. І після цього ми зможемо перейти дійсно до конкретних покрокових переговорів, з яких ми вийдемо з конкретною формулою безпеки для України", - сказав Подоляк.

Він заявив, що Україна платить за перемогу дуже високу ціну, щодня втрачає людей і інфраструктуру.

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"Але я хочу, щоб усі зрозуміли: Росія має позбутися своїх імперських ілюзій, і Україна – це єдина держава в світі, яка це зробить. І скільки нам треба часу на це, вже немає різниці. Ми будемо робити все, щоб отримати певні, дуже потужні гарантії безпеки для України, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн як РФ. І президент піде на переговори тоді, коли в нас будуть абсолютно чіткі позиції для цього", - наголосив радник голови ОП.

За його словами, Україна довела, що вона є на сьогодні єдиною державою, яка "точно готова заплатити будь-яку ціну, щоб світ повернувся до ідеалів свободи".

"І точно вже Україна не програє. У нас немає іншого шляху. Все, що відбулося – Буча, Київська область, Краматорськ, все це довело до того, що ми маємо поставити крапку на людожерських режимах, яким є сьогодні РФ", - заявив Подоляк.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
  • 7 квітня він заявив, що домовленості України щодо гарантій безпеки не обов’язково мають передувати його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб не уповільнювати процес діалогу.
  • 9 квітня Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

Теми: ЗеленськийПутінпереговориДонбас
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