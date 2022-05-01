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Після вибухів з Бєлґорода вилетіли три Ту-154: ймовірно, втік Герасимов

"Українська правда"Неділя, 1 травня 2022, 17:29
Ту-154, на якому ймовірно вилетів герасимов з бєлгорода. фото: jetphotos

За даними військових журналістів, перед вибухами в Бєлґородській області, до аеропорту обласного центру прибули три транспортні літаки Ту-154, що мають реєстрацію міністерства оборони РФ.

Джерело: twitter-сторінка Руслана Левієва з Conflict Intelligence Team, групи розслідувачів, що відстежують перебіг воєнних конфліктів з відкритих даних, джерела "Української правди" в розвідці України

Деталі: Левієв написав одному користувачеві, що члени групи СІТ спостерігали за перебігом подій на власні очі, а не через радари. Вони припускають, що літаки з військовим керівництвом РФ, імовірно, не вмикали бортові транспондери, аби унеможливити відстеження авіації на загальнодоступних радарах

30 квітня до аеропорту Бєлґорода прибули да літаки Ту-154, що мають реєстрацію міністерства оборони РФ – RF-85042 (Ту-154М міноборони РФ) і RF-85136 (Ту-154М зареєстрований з Росгвардією).

1 травня на летовище прибув ще один транспортний літак RA-85426 (Ту-154Б-2), який має реєстрацію міноборони РФ.

За кілька годин до вибухів 1 травня, прилетіли 5 військових гелікоптерів: два Мі-8 та три Ка-52. Також на летовищі було кілька мікроавтобусів Mercedes i Toyota Land Cruiser. 

Близько 14:00 (за київським часом) три Ка-52 оточили повітряний простір над аеропортом Бєлґорода, літаючи по колу. Гелікоптери Мі-8 приземлились, і з них вибігли люди й швидко зайшли в один із Ту-154.

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Після чого всі транспортні літаки вилетіли з аеропорту.

 
Скриншот: flightradar

У цей час на пероні летовища перебував військовик в уніформі з погонами, на яких були три зірки в ряд, тобто, ймовірно, зі званням генерала-полковника.

Левієв з посиланням на свої джерела повідомив, що на борт піднявся начальник генерального штабу РФ генерал армії Валерій Герасимов, який буцімто прибув з Ізюма в Україні.

"Українська правда" зі своїх джерел в українській розвідці підтвердила відліт Герасимова.

Раніше деякі українські діячі й блогери, зокрема колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявляли, що Збройні сили України нанесли удар по польовому штабу командування військ РФ під Ізюмом, коли там перебував Герасимов. Нібито начальник російського генштабу дістав серйозне поранення.

Проте джерела "Української правди" в розвідці не підтвердили цю інформацію. Водночас, активність військових гелікоптерів українське керівництво пояснюють як заходи прикриття військового керівництва РФ.

Передісторія:

  • Між 14 і 15 годиною (по Києву) 1 травня на території Бєлґородської області пролунала низка вибухів. Очевидці поширювали в соцмережах високі клуби диму з місця вибухів. Місцева влада підтвердила пожежу на військовому об’єкті міністерства оборони РФ.
  • Перед цим 1 травня російська влада підтвердила, що в Курській області обвалився залізничний міст неподалік від кордону України і РФ. Губернатор області згодом заявив, що міст обвалився через диверсію.
  • 28 квітня українські журналісти зі своїх джерел повідомляли, що до Ізюма прибув Герасимов, щоби особисто здійснювати командування окупаційними військами РФ.

Теми: Росіявійна
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