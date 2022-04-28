Начальник генштабу РФ Герасимов прибув до Ізюма особисто командувати наступом – ЗМІ

російський президент володимир путін (ліворуч) і генерал герасимов (праворуч) у грудні 2021 року. фото: getty images

Українські військові журналісти зі свох джерел дізналися, що до Ізюма особисто приїхав начальник генерального штабу збройних сил РФ, генерал Валерій Герасимов, щоби здійснювати командування військами на Донбасі.

Джерело: українське видання Defense Express, що співпрацює з українським військово-промисловим комплексом та військовими експертами

Деталі: За джерелами видання, він уже начебто прибув до пункту управління військами ЗС РФ в районі Ізюма.

Видання зауважує, що посада Герасимова передбачає командування операціями стратегічного рівня, а не оперативно-тактичного. Це може бути промовистим свідченням, що російське керівництво всерйоз зосереджене на здобутті якихось тактичних перемог на Донбасі.

Крім того, приїзд Герасимова в польові пункти управління свідчить, що призначення очільника Південного військового округу генерала Олександра Дворнікова єдиним командувачем військ РФ в Україні не покращило стан справ із управлінням та координацією окупаційних підрозділів на полі бою. Раніше Дворнікова нібито призначили, аби створити єдину вертикаль командування та покращити ефективність і злагодженість дій російських підрозділів.

Передісторія:

На початку квітня, Кремль нібито призначив генерала Дворнікова головним командувачем окупаційних військ РФ в Україні. У Міністерстві оборони Великої Британії публічно прокоментували, що це призначення свідчить про серйозні проблеми в управлінні та координації російських військ, а також недбале планування військових операцій на першому етапі вторгнення.

Після 11 березня, на третій тиждень повномасштабної війни Росії проти України, з публічного простору зникли Герасимов і міністр оборони РФ Сергій Шойґу.

Уранці 28 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України прозвітував, що росіяни стягнули на Ізюмському напрямку додаткові підрозділи повітряно-десантних військ та близько півтисячі одиниць бронетехніки, готуючись здійснити ймовірний прорив лінії оборони українських захисників.