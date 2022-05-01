Через евакуацію з "Азовсталі" гумкоридори для маріупольців з інших районів перенесли 

Через евакуацію цивільних осіб із території заводу "Азовсталь" в Маріуполі, виїзд маріупольців з інших районів перенесли на 2 травня.

Джерело: telegram-канал Маріупольської міської ради

Дослівно: "З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня).

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Початок о 8:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Деталі: Маріупольська міська рада підтвердила початок евакуації цивільного населення з "Азовсталі" за сприяння Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Пресслужба пообіцяла більше інформації про операцію згодом після прибуття людей в безпечне місце.

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