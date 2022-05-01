Через евакуацію з "Азовсталі" гумкоридори для маріупольців з інших районів перенесли
Неділя, 1 травня 2022, 18:44
Через евакуацію цивільних осіб із території заводу "Азовсталь" в Маріуполі, виїзд маріупольців з інших районів перенесли на 2 травня.
Джерело: telegram-канал Маріупольської міської ради
Дослівно: "З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня).
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Початок о 8:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".
Деталі: Маріупольська міська рада підтвердила початок евакуації цивільного населення з "Азовсталі" за сприяння Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Пресслужба пообіцяла більше інформації про операцію згодом після прибуття людей в безпечне місце.
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Передісторія:
- О пів на шосту ввечері 1 травня президент Володимир Зеленський підтвердив, що за сприяння ООН і МКЧХ розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів "Азовсталі".
- У пообіддя 1 травня міжнародні журналісти почали повідомляти, що з Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси з 50 цивільними, яких повезли на територію, підконтрольну бойовикам невизнаного формування "ДНР".
- 30 квітня з території "Азовсталі" вивезли 20 поранених цивільних, яких військові дістали з-під завалів польового шпиталю.