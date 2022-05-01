Із пам’ятника в Одесі прибрали табличку "Слава російській зброї" 

В Одесі з пам’ятника гармати з фрегата "Тигр" зняли табличку з надписом "Слава російській зброї".

Джерело: telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко

Пряма мова Марченка: "Табличка біля всім відомого пам’ятника "Слава ворожої зброї" прибрана назавжди.

Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині – це зброя, які ці "недовояки" кинуть на полі бою, і яка стане нашими трофеями".

Деталі: Гармата з британського фрегата "Тигр" встановлена на Думській площі навпроти будівлі міської ради.

Довідково: Гармату встановили 1904 року на тому місці, де колись стояла сигнальна мідна гармата.

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Місцева влада тоді розшукала гармати, які зняли з британського фрегата "Тигр", що затонув на мілині поблизу Одеси під час Кримської війни 1853-1856 років. Її встановили перед будівлею міської думи як символ потужності російської армії.

2004 року гармату відреставрували українські фахівці й здійснили сигнальний залп.

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