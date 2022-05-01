Із пам’ятника в Одесі прибрали табличку "Слава російській зброї"
В Одесі з пам’ятника гармати з фрегата "Тигр" зняли табличку з надписом "Слава російській зброї".
Джерело: telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко
Пряма мова Марченка: "Табличка біля всім відомого пам’ятника "Слава ворожої зброї" прибрана назавжди.
Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині – це зброя, які ці "недовояки" кинуть на полі бою, і яка стане нашими трофеями".
Деталі: Гармата з британського фрегата "Тигр" встановлена на Думській площі навпроти будівлі міської ради.
Довідково: Гармату встановили 1904 року на тому місці, де колись стояла сигнальна мідна гармата.
Місцева влада тоді розшукала гармати, які зняли з британського фрегата "Тигр", що затонув на мілині поблизу Одеси під час Кримської війни 1853-1856 років. Її встановили перед будівлею міської думи як символ потужності російської армії.
2004 року гармату відреставрували українські фахівці й здійснили сигнальний залп.
Передісторія:
- Військова адміністрація запровадила комендантську годину на території Одеси з 22 години 1 травня по 5 ранку 3 травня.
- 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між "прихильниками федералізації" з так званого "Антимайдану" і "прихильниками єдності", які забрали життя 48 людей (сорока чоловіків, сімох жінок і одного неповнолітнього). Зокрема внаслідок пожежі в місцевому Будинку профспілок. Російська пропаганда режиму Путіна викристалізувала і активно використовує тезу, що цього дня "українські нацисти живцем спалили в Будинку профспілок кілька десятків противників київського режиму".
- Поліція викрила плани російських спецслужб влаштувати в Одесі провокації та заколот, приурочені до трагічних подій 2014 року.