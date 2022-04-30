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Російські спецслужби через криміналітет готували заколот в Одесі

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 16:04
вулиця рішельєвська і оперний театр в одесі 25 квітня. фото ілюстративне: getty images

Спецслужби РФ через свої зв’язки в криміналітеті готували провокації та заколоти в Одесі, насамперед до річниці трагічних подій 2 травня.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Дослівно: "За наявною інформацією у співробітників департаменту, спецслужби РФ через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України.

За задумами ворога, вони повинні були впливати та діяти через своїх довірених осіб, що осіли в Одеській області. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати річниця трагічних подій – 2 травня".

Деталі: Під час обшуків за місцем базування злочинців правоохоронці вилучили велику кількість вогнепальної зброї, забороненої символіки радянського режиму, гранати, набої, інструкції поведінки для диверсантів та рекламні брошури.

На відео оперативників видно, що на багатьох брошурах є згадки про загибель людей у центрі Одеси 2 травня. Також у мішку поліцейські знайшли набір муляжів радянських бойових орденів і військових нагород.

Слідчі поліції спільно зі співробітниками Державного бюро розслідувань проводять відпрацювання щодо виявленням інших причетних осіб до диверсійної операції російських спецслужб.

ВІДЕО ДНЯ

Що було ранішеВ Одесі комендантську годину запровадили з вечора 1 травня до ранку 3 травня через можливу загрозу обстрілів і провокацій російських окупантів. Також скасували поїзди, що курсують через залізничні станції в місті.

2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між "прихильниками федералізації" з так званого "Антимайдану" і "прихильниками єдності", які забрали життя 48 людей (сорока чоловіків, сімох жінок і одного неповнолітнього). Зокрема внаслідок пожежі в місцевому Будинку профспілок. Російська пропаганда режиму Путіна викристалізувала і активно використовує тезу, що цього дня "українські нацисти живцем спалили в Будинку профспілок кілька десятків противників київського режиму".

Теми: ОдесаРосіяпровокаціїСРСР
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