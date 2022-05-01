Українські захисники "Азовсталі" сподіваються, що вдасться вивезти важкопоранених 

близькі військових, які опинилися в блокаді на "азовсталі", протестують на майдані незалежності в києві 30 квітня. фото: getty images

Українські військовослужбовці, які боронять Маріуполь з території "Азовсталі", сподіваються, що українська влада з міжнародними організаціями домовляться про безпечну евакуацію важкопоранених військових.

Джерело: українські військові в коментарі виданню hromadske

Пряма мова: "Їм (важкопораненим бійцям – ред.) потрібні належний догляд, нормальне харчування, знеболювальні, перев'язки. Щодо них мова ведеться, але невідомі деталі.

Знаємо та сподіваємося на те, що процес не припинений та переговори тривають. Сподіваємося на те, що їх заберуть".

Деталі: За словами представника Управління ООН з координації гуманітарних питань, Україна й Росія домовились про евакуацію цивільних до Запоріжжя, де їм нададуть допомогу.

Передісторія:

О пів на шосту ввечері 1 травня президент Володимир Зеленський підтвердив, що за сприяння ООН і МКЧХ розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів "Азовсталі".

У пообіддя 1 травня міжнародні журналісти почали повідомляти, що з Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси з 50 цивільними, яких повезли на територію, підконтрольну бойовикам невизнаного формування "ДНР".

30 квітня представники полку "Азов" повідомили міжнародній спільноті, що 20 цивільних забрали, але про важкопоранених, яких дістали з-під завалів, чомусь не говорять на перемовинах щодо евакуації.