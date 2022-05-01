Українські захисники "Азовсталі" сподіваються, що вдасться вивезти важкопоранених 

близькі військових, які опинилися в блокаді на "азовсталі", протестують на майдані незалежності в києві 30 квітня. фото: getty images

Українські військовослужбовці, які боронять Маріуполь з території "Азовсталі", сподіваються, що українська влада з міжнародними організаціями домовляться про безпечну евакуацію важкопоранених військових.

Джерело: українські військові в коментарі виданню hromadske

Пряма мова: "Їм (важкопораненим бійцям – ред.) потрібні належний догляд, нормальне харчування, знеболювальні, перев'язки. Щодо них мова ведеться, але невідомі деталі.

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Знаємо та сподіваємося на те, що процес не припинений та переговори тривають. Сподіваємося на те, що їх заберуть".

Деталі: За словами представника Управління ООН з координації гуманітарних питань, Україна й Росія домовились про евакуацію цивільних до Запоріжжя, де їм нададуть допомогу.

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