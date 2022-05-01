Українські захисники "Азовсталі" сподіваються, що вдасться вивезти важкопоранених
Неділя, 1 травня 2022, 19:48
Українські військовослужбовці, які боронять Маріуполь з території "Азовсталі", сподіваються, що українська влада з міжнародними організаціями домовляться про безпечну евакуацію важкопоранених військових.
Джерело: українські військові в коментарі виданню hromadske
Пряма мова: "Їм (важкопораненим бійцям – ред.) потрібні належний догляд, нормальне харчування, знеболювальні, перев'язки. Щодо них мова ведеться, але невідомі деталі.
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Знаємо та сподіваємося на те, що процес не припинений та переговори тривають. Сподіваємося на те, що їх заберуть".
Деталі: За словами представника Управління ООН з координації гуманітарних питань, Україна й Росія домовились про евакуацію цивільних до Запоріжжя, де їм нададуть допомогу.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- О пів на шосту ввечері 1 травня президент Володимир Зеленський підтвердив, що за сприяння ООН і МКЧХ розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів "Азовсталі".
- У пообіддя 1 травня міжнародні журналісти почали повідомляти, що з Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси з 50 цивільними, яких повезли на територію, підконтрольну бойовикам невизнаного формування "ДНР".
- 30 квітня представники полку "Азов" повідомили міжнародній спільноті, що 20 цивільних забрали, але про важкопоранених, яких дістали з-під завалів, чомусь не говорять на перемовинах щодо евакуації.