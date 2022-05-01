Росіяни знаходяться за півсотні кілометрів від Кривого Рогу – голова адміністрації міста

Російські окупанти здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів за 50 кілометрів від Кривого Рогу із захопленої території Херсонщини.

Джерело: очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Вілкула "Лінія бойових зіткнень знаходиться в Херсонській області - це 50 км від міста. Протяжність лінії фронту становить понад 100 км.

Реклама:

Сьогодні орки вели артилерійський вогонь по районах населених пунктів Осокорівки, Трудолюбівки, Князівки та Таврійського".

Деталі: Обстріли окупанти здійснюють із мінометів, ствольної артилелії та реактивних систем залпового вогню. Крім того, за словами Вілкула, ворог застосовує касетні й фосфорні боєприпаси по місцях, де є щільна житлова забудова, що прямо заборонено міжнародними конвенціями.

Вілкул розповів, що впродовж останнього тижня російські окупанти намагалися здійснити штурм позицій Збройних сил, аби вийти на рівень адміністративної межі Херсонської та Дніпропетровської областей.

ВІДЕО ДНЯ

Такі спроби ворог здійснював у напрямку сіл Заградівка й Іванівка. Проте спроби окупантів були невдалими, і ЗСУ завдавали нищівного удару у відповідь.

У Кривому Розі проводять роботи зі створення оборонних загороджень та конструкцій, але деталі не можна повідомляти з міркувань безпеки.

Вілкул зазначив окремо, що щодоби до міста прибуває близько 1000 вимушених переселенців із тимчасово захоплених територій південних областей України.

Передісторія: