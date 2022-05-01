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Росіяни знаходяться за півсотні кілометрів від Кривого Рогу – голова адміністрації міста

Денис КарловськийНеділя, 1 травня 2022, 21:08
мапа: institute for the study of war

Російські окупанти здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів за 50 кілометрів від Кривого Рогу із захопленої території Херсонщини.

Джерело: очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Вілкула "Лінія бойових зіткнень знаходиться в Херсонській області - це 50 км від міста. Протяжність лінії фронту становить понад 100 км.

Сьогодні орки вели артилерійський вогонь по районах населених пунктів Осокорівки, Трудолюбівки, Князівки та Таврійського".

Деталі: Обстріли окупанти здійснюють із мінометів, ствольної артилелії та реактивних систем залпового вогню. Крім того, за словами Вілкула, ворог застосовує касетні й фосфорні боєприпаси по місцях, де є щільна житлова забудова, що прямо заборонено міжнародними конвенціями.

Вілкул розповів, що впродовж останнього тижня російські окупанти намагалися здійснити штурм позицій Збройних сил, аби вийти на рівень адміністративної межі Херсонської та Дніпропетровської областей. 

Такі спроби ворог здійснював у напрямку сіл Заградівка й Іванівка. Проте спроби окупантів були невдалими, і ЗСУ завдавали нищівного удару у відповідь.

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У Кривому Розі проводять роботи зі створення оборонних загороджень та конструкцій, але деталі не можна повідомляти з міркувань безпеки.

Вілкул зазначив окремо, що щодоби до міста прибуває близько 1000 вимушених переселенців із тимчасово захоплених територій південних областей України.

Передісторія:

  • Раніше Вілкул заявляв, що найближчим часом російські окупанти можуть спробувати здійснити наступ на Кривий Ріг, щоби оточити місто.
  • 28 квітня ЗСУ знищили склади з боєприпасами та близко 70 військовослужбовців РФ у селі Велика Олександрівка неподалік від Криворіжжя.

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьВілкулбойові дії
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