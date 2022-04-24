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Окупанти планують наступ на Кривий Ріг – Вілкул

Альона Мазуренко Неділя, 24 квітня 2022, 22:41
Окупанти планують наступ на Кривий Ріг – Вілкул

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти готуються до наступу на місто, можливо, "найближчими днями". 

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку в Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ.

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Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації".

Деталі: За словами Вілкула, готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, у Кривому Розі збудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони.

Продовжується робота з посилення всіх ліній оборони міста: "Якщо ви бачите, що десь щось пиляється, ріжеться, копається або будується, то не треба бігати довкола, знімати та дзвонити у всі служби. А тим більше викладати це все в інтернет ".

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Також Вілкул повідомив, що продовжується робота з допомоги в евакуації людей із прифронтової зони: "Кривий Ріг дає автобуси, "швидкі", ми забезпечили допомогу медиків, соціальних працівників".

Пряма мова: "За останні три дні в різних напрямках вдалося евакуювати понад 5000 жителів Херсонської області.

Для тих, хто залишається переночувати у Кривому Розі та поїхати далі, ми організуємо ночівлю. Для тих, хто залишається у нас довше, підготовлено розселення у школах, садках, терцентрах. Загалом через Кривий Ріг пройшло вже понад 100 тисяч переселенців, 50 тисяч перебувають у місті зараз".

Теми: Кривий РігВілкулвійнаокупація
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