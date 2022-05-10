Макрон і Шольц наполягають на переговорах і виведенні російських військ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон наполягають на проведенні перемовин щодо припинення вогню на умовах, які для себе вирішить Україна.

Джерело: Bloomberg з посиланням на виступ Макрона та Шольца на брифінгу

Пряма мова Макрона: "Ми, як і раніше, зосереджені на нашій меті: зробити все можливе, щоб домогтися припинення вогню, допомогти Україні вести переговори на тих умовах, які вона вирішить, тому що наша позиція полягає в тому, щоб відстоювати суверенітет та територіальну цілісність України".

Деталі: Макрон сказав, що негайне припинення вогню і надалі залишається необхідною умовою для успіху переговорів, а остаточне виведення російських військ є метою.

Також Шольц та Макрон пообіцяли продовжити військову та фінансову підтримку України.

Шольц зазначив, що " Україна належить до європейської родини".

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