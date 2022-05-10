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Макрон и Шольц настаивают на переговорах и выводе российских войск

Анастасия КалатурВторник, 10 мая 2022, 01:10
ФОТО: GETTY

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на проведении переговоров о прекращении огня на условиях, которые для себя решит Украина.

Источник: Bloomberg со ссылкой на выступление Макрона и Шольца на брифинге

Прямая речь Макрона: "Мы по-прежнему сосредоточены на нашей цели: сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня, помочь Украине вести переговоры на условиях, которые она решит, потому что наша позиция состоит в том, чтобы отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Детали: Макрон сказал, что немедленное прекращение огня и в дальнейшем остается необходимым условием для успеха переговоров, а окончательный вывод российских войск является целью.

Шольц и Макрон пообещали продолжить военную и финансовую поддержку Украины.

Шольц отметил, что "Украина принадлежит к европейской семье".

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Темы: ШольцМакронРосcия
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