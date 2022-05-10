Білий дім про промову Путіна на параді: Абсурд

У Білому домі вважають, що зміст промови президента РФ Володимира Путіна на параді 9 травня Москві є брехнею та абсурдом.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд".

Деталі: Інші заяви Путіна на параді є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації" і вже мали місце в російських методичках.

Псакі назвала Путіна і Кремль "фабрикою дезінформації".

Передісторія:

Путін на параді до Дня перемоги в Москві назвав війну "єдино правильним рішенням".

Президент РФ згадав про невдалий шантаж західного світу з боку Росії і знову назвав відразу кілька приводів війни. Він заявив, що "країни НАТО не захотіли почути нас, у них були зовсім інші плани" і що "блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій". Однак, Путін не згадав про те, що російські війська масово перебували біля кордонів України майже рік перед вторгненням.

Путін заявив, що після розпаду Радянського Союзу США "заговорили про свою винятковість, принижуючи тим самим не тільки весь світ, але й своїх сателітів, яким доводиться вдавати, що вони нічого не помічають, і покірно все це ковтати".