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Білий дім про промову Путіна на параді: Абсурд

Анастасія КалатурВівторок, 10 травня 2022, 02:55
ФОТО: GETTY

У Білому домі вважають, що зміст промови президента РФ Володимира Путіна на параді 9 травня Москві  є брехнею та абсурдом.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд".

Деталі: Інші заяви Путіна на параді є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації" і вже мали місце в російських методичках.

Псакі назвала Путіна і Кремль "фабрикою дезінформації".

Передісторія:

  • Путін на параді до Дня перемоги в Москві назвав війну "єдино правильним рішенням".
  • Президент РФ згадав про невдалий шантаж західного світу з боку Росії і знову назвав відразу кілька приводів війни. Він заявив, що "країни НАТО не захотіли почути нас, у них були зовсім інші плани" і що "блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій". Однак, Путін не згадав про те, що російські війська масово перебували біля кордонів України майже рік перед вторгненням.
  • Путін заявив, що після розпаду Радянського Союзу США "заговорили про свою винятковість, принижуючи тим самим не тільки весь світ, але й своїх сателітів, яким доводиться вдавати, що вони нічого не помічають, і покірно все це ковтати".

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