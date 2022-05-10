Білий дім про промову Путіна на параді: Абсурд
Вівторок, 10 травня 2022, 02:55
У Білому домі вважають, що зміст промови президента РФ Володимира Путіна на параді 9 травня Москві є брехнею та абсурдом.
Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд".
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Деталі: Інші заяви Путіна на параді є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації" і вже мали місце в російських методичках.
Псакі назвала Путіна і Кремль "фабрикою дезінформації".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Путін на параді до Дня перемоги в Москві назвав війну "єдино правильним рішенням".
- Президент РФ згадав про невдалий шантаж західного світу з боку Росії і знову назвав відразу кілька приводів війни. Він заявив, що "країни НАТО не захотіли почути нас, у них були зовсім інші плани" і що "блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій". Однак, Путін не згадав про те, що російські війська масово перебували біля кордонів України майже рік перед вторгненням.
- Путін заявив, що після розпаду Радянського Союзу США "заговорили про свою винятковість, принижуючи тим самим не тільки весь світ, але й своїх сателітів, яким доводиться вдавати, що вони нічого не помічають, і покірно все це ковтати".