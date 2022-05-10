Білий дім про промову Путіна на параді: Абсурд

У Білому домі вважають, що зміст промови президента РФ Володимира Путіна на параді 9 травня Москві є брехнею та абсурдом.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд".

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Деталі: Інші заяви Путіна на параді є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації" і вже мали місце в російських методичках.

Псакі назвала Путіна і Кремль "фабрикою дезінформації".

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