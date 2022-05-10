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Белый дом о речи Путина на параде: Абсурд

Анастасия КалатурВторник, 10 мая 2022, 02:55
Белый дом о речи Путина на параде: Абсурд
ФОТО: GETTY

В Белом доме считают, что содержание речи президента РФ Владимира Путина на параде 9 мая в Москве является ложью и абсурдом.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Предположение, что война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, – это явная ложь и абсурд".

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Детали: Другие заявления Путина на параде являются еще одной "версией пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации" и уже имели место в российских методичках.

Псаки назвала Путина и Кремль "фабрикой дезинформации".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Путин на параде ко Дню победы в Москве назвал войну "единственно верным решением".
  • Президент РФ упомянул о неудачном шантаже западного мира со стороны России и снова назвал сразу несколько поводов войны. Он заявил, что "страны НАТО не захотели услышать нас, у них были совсем другие планы" и что "блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий". Однако Путин не упомянул о том, что российские войска массово находились у границ Украины почти год перед вторжением.
  • Путин заявил, что после распада Советского Союза США "заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это глотать".

Темы: СШАРосcия
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