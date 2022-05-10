Белый дом о речи Путина на параде: Абсурд

В Белом доме считают, что содержание речи президента РФ Владимира Путина на параде 9 мая в Москве является ложью и абсурдом.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Предположение, что война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, – это явная ложь и абсурд".

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Детали: Другие заявления Путина на параде являются еще одной "версией пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации" и уже имели место в российских методичках.

Псаки назвала Путина и Кремль "фабрикой дезинформации".

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