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У Пентагоні помітили, що українців депортують в Росію

Анастасія КалатурВівторок, 10 травня 2022, 03:50

США помітили ознаки того, що деяких українців депортують у Росію.

Джерело: офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, якого цитують Reuters та "Радіо Свобода"

Деталі: Кірбі назвав ці дії "безсовісними".

На запитання щодо таборів Кірбі відповів, що не може сказати, який вигляд вони мають.

Нагадаємо: Станом на кінець квітня росіяни примусово переселили в РФ понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей – при цьому українцям видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.

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Теми: США
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