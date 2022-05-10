У Пентагоні помітили, що українців депортують в Росію

США помітили ознаки того, що деяких українців депортують у Росію.

Джерело: офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, якого цитують Reuters та "Радіо Свобода"

Деталі: Кірбі назвав ці дії "безсовісними".

На запитання щодо таборів Кірбі відповів, що не може сказати, який вигляд вони мають.

Нагадаємо: Станом на кінець квітня росіяни примусово переселили в РФ понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей – при цьому українцям видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.